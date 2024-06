V Poletovi režiji še Pokal Sedmak-Bressan

Pri športnem društvu Polet z Opčin so se komaj oddahnili (sploh pa še ne odpočili) po uspešno zaključenem svetovnem pokalu AIS - Artistic International Series 2024, a že konec tedna jih čaka druga pomembna (organizacijska) preizkušnja. Od danes do nedelje po na pokritem kotalkališču na Pikelcu na Opčinah mednarodni Pokal Sedmak-Bressan. Pri Poletu organizirajo memorial v spomin na nekdanjega umetnostnega kotalkarja Pavka Sedmaka že 43 let. Od leta 2009 pa se na Opčinah spominjajo tudi takrat desetletnega Poletovega kotalkarja Davideja Bressana, ki je leta 2008 umrl v tragični prometni nesreči. Pokal Sedmak-Bressan je odpadel le v pandemičnem letu 2020. Leta 2021 pa so vseeno tekmovali, kljub vsem strogim zdravstvenim protokolom.

Danes že prva tekmovanja

Od danes do nedelje bo program zelo pester. Vrata openskega Pikelca se bodo odprla že ob 7. uri, ko bo do na vrsti treningi. Ob 11.30 bodo začeli tekmovati najmlajši. Ob 19.45 pa se bo začel dolg program v starostni skupini kadetov. Tekmovanja se bodo nadaljevala jutri in v nedeljo. Jutri od 18.20 bodo v kratkem programu tekmovale mladinke (Junior Ladies). Od poletovk bo okrog 19.20 najprej nastopila Nina Dazzara. Ob 19.50 pa še Sani Gregori. Dolg program mladink bo na vrsti v nedeljo od 11.15 dalje.

Mladinci bodo tekmovali jutri v večernih urah. Poletovca Luka Peca in Kevin Zenič bosta na kotalkališče stopila ob 20.30 in ob 20.45. Tekmovanja se bodo zaključila v nedeljo, ko bo okrog 16.30 zaključno nagrajevanje. Celoten spored dobite na spletni strani www.sedmakcup.it.

