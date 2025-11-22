V popoldanskih odbojkarskih tekmah vsi poraženi

MOŠKA B-LIGA
Caselle – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 5, Černic (L), Princi 1, A. Cotič 1, Miklus 6, Čavdek (L), T. Cotič 6, Makuc 0, Antoni 1, Sicco 7, Tomić 5, Katalan, Giusto, S. Cotič 0. Trener: Battisti
ŽENSKA D-LIGA
Zalet – Aurora Volley 1:3 (19:25; 23:25; 25:20; 19:25)
Zalet: Olivotti 12, Lakovič 13, Luxa 4, Mbengue 3, Rapotec 9, Regent 5, Oberdan (L1), Gargiuolo (L2); Dandri 7, Gulich n.v., Movio n.v., Santon n.v. Trener: Bosich
MOŠKA D-LIGA
Gaia Volleybas – SloVolley Studio Vegliach 3:1 (25:14, 25:22, 20:25, 25:16)
SloVolley Studio Vegliach: Boezio 6, Durastante 5, Kalc 6, G. Manià, P. Manià, Mattana 0, Segre 13, Soranzio 13, Svetina 0, Vremec 18, Petric (libero 2), Vattovaz (libero 1). Trener Loris Manià