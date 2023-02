V pričakovanju vrhuncev sezone

V sredo si je Caterina Sinigoi po solidnem nastopu na torkovem slalomu v avstrijskem St. Michaelu privoščila dan polovičnega oddiha. »Bila sem doma v Nabrežini, a zjutraj sem trenirala v sežanskem fitnesu,« nam je sproščeno povedala 19-letna smučarka SK Devin, ki o sebi pravi, da se trenutno počuti dobro. »Prihodnji tedni bodo zelo naporni. A to me ne straši. Vem, da sem pripravljena, in skušala bom dati vse od sebe ter osvojiti čim več dobrih uvrstitev,« deluje zelo samozavestno Sinigoieva. Naporni treningi s trenerjem Alešem Severjem so dobra injekcija v pričakovanju zaključnega dela sezone, ki je običajno najbolj pomemben.

Že danes bo Caterina trenirala na enem izmed smučišč v Furlaniji - Julijski krajini. »Trenirali bomo v Plodnu (Sappadi) ali na Trbižu. Čakam na Aleševo sporočilo,« je še včeraj dodala Caterina, ki je takole ocenila deseto mesto na torkovem Fis slalomu v Avstriji: »Proga je bila precej ledena in naporna. Konkurenca je bila huda. Zmagovalka Marie Bogner pa tudi Lila Lapanja tekmujeta v svetovnem pokalu in od prvouvrščene sem zaostala le sekundo in 33 stotink.« Devinova smučarka je v torek osvojila 33.68 točke, kar je njen drugi najboljši izid v karieri. »Zadovoljan sem, ker sem letos veliko bolj konstantna in moji nastopi niso tako nihajoči. Že četrtič sem nihala med 33 in 34 točk. Res je tudi, da bi lahko bila še boljša,« je dodala Caterina, ki bo v ponedeljek in torek nastopila na tekmi Fis Njr v kraju Ponte di Legno, kjer bo 27. in 28. februarja bolj kakovostna tekma za GP Italia. »Fis Njr tekmo bom pač vzela kot trening in pripravo za nastop na GP Italia, ki bo nato na sporedu še 2. in 3. marca na Zoncolanu. Pred tem bom v sredo, 22. februarja, nastopila še na Fis superveleslalomu na Kopah v Sloveniji.«

Več v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika