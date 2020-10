Zaradi razmočenega igrišča in burje so preložili današnji derbi promocijske lige med Krasom in Juventino, ki je bil na sporedu ob 15. uri v Repnu. Društvi sta se skupaj z deželno nogometno zvezo, da bosta srečanje nadoknadili v torek, ob 20.30. Tekmo so preložili tudi v Bazovici, kjer bi morala Zarja gostiti San Canzian Begliano.Pri Zarji pa še ne vedo, kdaj naj bi nadoknadili preloženo srečanje.