V Sežani kakovostni mladinski turnir U17

Po samcatih dveh mesecih se pri nas spet obeta zanimiv košarkarski mladinski turnir. Potem ko smo konec oktobra lahko spremljali mladinske ekipe evropskih velikanov na prestižnem mladinskem turnirju U16 No borders Euro cup v organizaciji ŠZ Jadran, se konec tedna obeta poslastica v Sežani. V tamkajšnjih športnih dvoranah se bo od jutri do nedelje zbralo 14 mladinskih ekip U17 najboljših košarkarskih akademij in italijanskih klubov A1- in A2-lige v sklopu četrte etape turnirja NoviPiù Cup U17. Gre skratka za popolnoma italijanski turnir (organizator je agencija ForBasketball), ki se priložnostno seli čez mejo.

V Sežani bodo igrale mladinske ekipe klubov Ancona, Bassano (vodilni klub na mladinskem področju), Borgomanero, Cantù, Fidenza, Forlì, Napoli, Reggio Emilia, Stella Azzurra Roma, Roseto, Trento, Varese, Verona in tudi Pallacanestro Trieste. Cilj turnirja je predvsem želja po napredku mladinskih sektorjev s pomočjo čim višjega števila kakovostnih tekem. »Take dvoboje navadno gledamo samo v končnicah prvenstev, kar pa je za rast mladih premaglo. Turnir zato omogoča, da mladi že med sezono igrajo več težkih tekem. Verjamemo, da to vodi v viden napredek in mladim vliva tudi dodatno motivacijo za rast,« pravi generalni direktor turnirja Alessandro Giuliani. Niz turnirjev se je začel septembra v Rimu, nadaljeval novembra v Rosetu, decembra so mladi igrali v Lignanu, zdaj pa se selijo v Sežano. Veliki finale bo v Veroni sredi februarja.

Generalnemu direktorju ForBasketball je priložnost, da bi turnir odigrali tudi »v tujini« in tako fantom ponudili dodatno izkušnjo, dal Jadranov menadžer Boris Vitez.