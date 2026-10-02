Po uspešni lanski sezoni so že osredotočeni na nove izzive

V sredo zvečer je v športno-kulturnem centru v Zgoniku potekalo tradicionalno srečanje ob začetku nove sezone namiznoteniške sekcije AŠZ Kras. Na predstavitvi je bila prisotna večina igralk in igralcev Krasovih mladinskih, članskih in paralimpijskih ekip.

Uvodni pozdrav je podal predsednik AŠK Kras Luciano Milič, ki je v prvi vrsti izpostavil največjo novost letošnje sezone, to je moška ekipa v A2-ligi. V zgoniškem namiznoteniškem hramu se zavedajo, da jih čaka velik izziv, hkrati pa so pričakovanja in želja po dokazovanju veliki. Pred osrednjim delom večera je v imenu Občine Zgonik pozdravila podžupanja Martina Budin, ki je pohvalila Krasove uspehe in podčrtala zgledno medsebojno sodelovanje, nato pa je laskave besede na račun zgoniškega društva podal predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin.

»Ne najdem pravih besed, s katerimi bi izpostavil vrhunskost tega društva. Kras lahko mirno označim celo za ambasadorja našega športa in celotne slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ne nazadnje poznajo športni krožek Kras od Milana do Sicilije,« je uvodoma dejal Peterlin. Pozdrave dolgoletnega pokrovitelja ZKB Trst Gorica je prinesel član upravnega odbora Marko Pertot. Med gosti je bila prisotna še predsednica zveze Azzuri d’Italia Laura Sterni.

V glavnem delu sredine predstavitve v Zgoniku je nato besedo prevzela duša zgoniškega Krasa in športna vodja namiznoteniške sekcije Sonja Milič. Bolj kot o izjemnih rezultatih minule sezone (izpostavila je seveda 10 državnih naslovov v različnih kategorijah in napredovanji iz moške B1- v A2-ligo ter iz C1- v B2-ligo) je spregovorila o izzivih v prihajajoči sezoni.

Kras ima letos pet ekip v državnih ligah (A2 moški in ženske, A2 paralimpijska, B2 moški in ženske), deset ekip v deželnih ligah in še nekaj mladinskih ekip. Sledil je še zaključni del večera z nagrajevanjem najboljših posameznikov v minuli sezoni.