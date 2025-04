V soboto brez tekem Juventine, Jadrana, SloVolleyja in ostalih

V soboto, ko bo v Vatikanu pogreb papeža Frančiška, bo športno dogajanje v Italiji popolnoma mirovalo. Predsednik Italijanskega olimpijskega komiteja Coni Giovanni Malagò je namreč včeraj v zgodnjih popoldanskih urah pozval vse športne zveze, naj v soboto prekinejo prvenstvene tekme in ostala tekmovanja. Odločitev je sprejel po seji vlade, na kateri je minister za civilno zaščito ter za morje in jug Nello Musumeci napovedal petdnevno žalovanje. Obenem je Malagò napovedal, da se bodo v tem tednu vse športne prireditve v Italiji začele z enominutnim molkom.

V soboto tako ne bo tekem 34. kroga italijanske nogometne A-lige Como – Genoa, Inter – Roma in Lazio – Parma. Prvo bodo odigrali v nedeljo ob 12.30, drugo v nedeljo ob 15. uri, tretjo pa v ponedeljek ob 20.45. V soboto prav tako ne bo tekem v B- in C-ligi (Triestina bo že v petek ob 16.30 gostovala Novaro) ter tudi v deželnih amaterskih in mladinskih ligah. Med slovenskimi članskimi ekipami bi morala v soboto na igrišče stopiti le štandreška Juventina, ki bi se morala na stadionu na Rojcah v goriškem derbiju elitne lige pomeriti s Pro Gorizio. Kluba bosta s strani deželne nogometne zveze Figc Lnd najbrž v teku današnjega dne izvedela, kdaj bosta lahko tekmo nadoknadila. Če bo zveza privolila, bi lahko derbi odigrali že v nedeljo.

V soboto bi moral Jadran v Cremoni odigrati tekmo zadnjega kroga skupine za obstanek v meddeželni B-ligi, Kontovel ZKB prvo tekmo prvega kroga play-outa za obstanek v C-ligi v San Danieleju, Bor Radenska pa na domačem parketu prvo tekmo polfinala play-offa deželne divizije 1 proti Servolani. Nadomestne termine bodo prav tako sporočili naknadno. V soboto prav tako ne bo treh tekem 28. kroga italijanske A-lige, in sicer Trentino – Sassari, Cremona – Pallacanestro Trieste ter Napoli – Trapani.

Tudi državna odbojkarska zveza Fipav je sledila smernicam Conija in odločila, da se v soboto ne bo odbojkarskih tekem. To velja za vse lige in kategorije, pa tudi pokale in turnirje. Včeraj so klubi že hiteli z iskanjem nadomestnih datumov, saj bodo morali tekme nadoknaditi najkasneje do 1. maja. SloVolley ZKB bi se moral v Padovi pomeriti z istoimensko ekipo v pomembni tekmi za obstanek v B-ligi. Soča ZKB Lokanda Devetak bo v pomembni tekmi za napredovanje v B-ligo proti Triestini Volley ravno tako igrala drugi dan. Prestavljene so bile tudi tekme Zaleta ZKB v ženski C-ligi, D-ligaški derbi med Kontovelom Zaletom Bar Tabor in Sočo Lokanda Devetak ZKB ter tekma Sloge Tabor Studio Vegliach v moški D-ligi.