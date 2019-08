V Sovodnjah prvič tudi nogometašice?

Zanimanje za ženski nogomet je po letošnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je po dolgih dvajsetih letih ponovno zaigrala tudi italijanska reprezentanca, naraslo. Med slovenskimi športnimi društvi in nogometnimi klubi na Goriškem in Tržaškem se s to športno panogo nihče (še) ne ukvarja. Pri AŠD Sovodnje se je pred nekaj meseci porodila zamisel, da bi ustanovili žensko ekipo na mladinskem področju. Predsednik Ladi Tomsic je prepričan, da bi lahko ženski nogomet prodrl tudi v Sovodnjah.

Julija ste na dnevu odprtih vrat namenili pozornost predvsem dekletom. Kakšen je bil prvi odziv?

Dneva odprtih vrat, ki smo ga priredili 6. julija, se je udeležilo osem deklet, od teh je bilo šest Slovenk. Zanimanje torej je, tako da se bomo na nogometnem kampu konec avgusta ponovno posvetili ženskemu nogometu. Zatem se bomo dokončno odločili.

Na katero starostno kategorijo ciljate?

Radi bi ustanovili ekipo U11. Ker pri cicibanih (pulcini, op. av.) oz. cicibankah se igra po sistemu 7:7 bi za sestavo ekipe potrebovali vsaj 10 ali 11 nogometašic.