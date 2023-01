V Štandrežu kar šest golov v ena vrata

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Chiarbola Ponziana 6:0 (2:0)

Strelci: 15. Russian, 45. Piscopo; 55. Selva, 75. Hoti, 76. Martinović, 88. Garić

Juventina: Gregoris, Furlani (od 72. Sottile), Celcer, Černe, De Cecco, Russian (od 65. Tuan), Colonna (od 83. Garić), Piscopo (od 72. Papagna), Selva (od 56. Martinović), Hoti, Goz. Trener: Bernardo.

Juventina je povsem nadigrala tržaško ekipo Chiarboila Ponziana, ki je v drugem polčasu igrala tudi z dvema nogometašema manj. Sodnik je izključil Sureza in Jermana. Rdeče-beli so že po prvem polčasu vodili z 2:0. Chiarbola Ponziana v prvem delu ni sprožila niti enega strela proti domačim vratom. V drugem delu so nogometaši trenerja Santeja Bernarda, ki je med prazniki zamenjal Nicolo Sepulcrija, zadeli še štiri gole in na najboljši način začeli drugi del sezone.

Chions – Sistiana Sesljan 3:2 (1:0)

Strelci: 45. in 88. Valenta (C), 47. E. Colja, 57. Bošković (C), 62. Madotto

Sistiana Sesljan: Colonna, Steinhauser, Almberger, Madotto, M. Crosato, Zlatič, L. Crosato, E. Colja (Spetič), Germani (D. Colja), Gotter (Biloslavo), Francioli (Pelengić). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je skoraj do konca kljuboval drugouvrščenemu Chionsu, ki je nekaj minut pred sodnikovim trikratnim žvižgom izkoristil nepazljivost gostujoče obrambne vrste in tretjič kaznoval vratarja Colonno. »Škoda, ker smo igrali solidno in smo dvakrat ujeli Chions. Pri izidu 2:2 smo dvakrat nerodno zgrešili pred nasprotnikovimi vrati. Dokazali smo, da se lahko borimo tudi z najboljšimi ekipami v skupini, a žal smo se domov vrnili brez točke,« je po tekmi ocenil pomočnik trenerja Alen Carli. V taboru rumeno-modrih je po dolgem času spet stopil na igrišče David Colja, ki pa še ni v najboljši formi.

Pro Cervignano – Kras Repen 3:3 (0:2)

Strelci: 1. Pitacco, 42. Paliaga 11-m, 60. Bertoli (C), 72. Specogna (C), 82. Peressini (C), 84. Rajčević

Kras Repen: Umari, Raugna (Franza), Potenza, Rajčević, Dukić, Catera, Pitacco, Pagano, Debenjak (Kocman), Peric, Paliaga (Autiero). Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa Repna bi lahko drugi del sezone začeli z osvojitvijo vseh treh točk, a zadovoljiti so se morali z eno. Po prvem polčasu so že vodili z 2:0 z zadetkoma Pitacca že v prvi minuti in Paliage iz enajstmetrovke, ki si jo je sam izboril. V drugem polčasu pa povsem drugačna slika. Gostitelji so v pičlih 10 minutah preobrnili rezultat in povedli s 3:2. Sama sreča, da so nato varovanci trenerja Kneževiča odreagirali in z novo okrepitvijo Rajčevićem stanje izenačili.