V Stožice prihaja elita

Odbojkarska zveza Slovenija se pripravlja na turnir svetovne odbojkarske lige. Ne prvič, turnir je gostila že v prejšnjih letih, a kot pravi njen predsednik Metod Ropret, tekmeci v stoženski dvorani še nikoli niso bili tako atraktivni, kot bodo letos. V Ljubljani bodo gostovali Kanada, Bolgarija, Italija in Brazilija. Turnir bo od 24. do 28. junija.

To je zadosten razlog, da gledalci napolnijo dvorano v Stožicah, dodaten razlog pa bodo imeli tudi zaradi dejstva, da se bo OZS še enkrat poklonila legendama reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Njuna dresa s številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop stoženske dvorane.

»Naj mi ne zamerijo Tine Urnaut, Alen Pajenk in drugi legendarni reprezentanti. Tudi oni pridejo na vrsto, tokrat pa se bomo posvetili Mitji in Dejanu. Odločili smo se, da bosta ona dva prva s to častjo. Upam, da ju bodo še enkrat pozdravili tudi gledalci,» je dejal Ropret, ki napoveduje spektakel in se hkrati nadeja, da bodo slovenski igralci pričakovano podporo znali izkoristiti in pred svojimi navijači še izboljšati položaj v svetovni ligi, ki so jo začeli s turnirjem na Kitajskem.

Tri zmage in poraz

»S tremi zmagami in enim porazom smo zelo zadovoljni. Jasno je, da imamo visoke rezultatske cilje, čeprav se tudi vidi, da želi trener Fabio Soli ponuditi možnost mlajšim igralcem. Tisti, ki ste že dalj časa z mano dobro veste, da se jaz v stroko ne mešam, ampak z vsem, kar zdaj vidim, sem zelo zadovoljen. Tudi z rezultati na prvem turnirju lige in dejstvom, da priložnost za igro dobivajo mlajši igralci. Soli se zaveda, da je sezona dolga in da nas čaka še evropsko prvenstvo. Njegove odločitve imajo nek smisel,» meni Ropret, ki še ne more napovedati, ali bodo isti igralci, ki ekipo sestavljajo v evropski ligi, pomagali tudi na evropskem prvenstvu ob koncu reprezentančne sezone.

»Vemo, kdo bo na voljo in kdo ne. Kar se tiče Klemna Čebulja vam ne morem veliko povedati. Jaz ne vem, kako razmišlja, mogoče vedo igralci, ki so več v stiku z njim. Jaz sem z njim govoril malo po novem letu, rekel mi je, da ga zaenkrat ne bo, ni pa rekel, da ga trajno ne bo. Res ne vem, kaj to pomeni, lahko je to daljše obdobje, upam, da ne. Potrebujemo vsakega igralca, olimpijske igre so blizu,» se vrnitvi Čebulja vsaj za evropsko prvenstvo nadeja predsednik zveze.

»Jaz verjamem, da bodo gledalci uživali. Kdor ne bo prišel v Stožice, bo sam kriv. Jaz verjamem, da bomo dobri in da se bo to pokazalo tudi pri izidih,» je optimističen Urnaut.

Spored

V sredo, 24. junija: 13.00 Bolgarija - Italija, 16.30 Ukrajina - Brazilija, 20.30 Slovenija - Kanada. 25. junija: 16.30 Ukrajina - Italija, 20.30 Slovenija - Bolgarija. 26. junija: 16.30 Ukrajina - Kanada, 20.00Brazilija - Italija. 27. junija: 16.30 Bolgarija - Kanada, 20.30 Slovenija - Brazilija. 28. junija: 13.00 Bolgarija - Ukrajina, 16.30 Kanada - Brazilija, 20.30 Slovenija - Italija