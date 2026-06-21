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Odbojka

Jernej Terpin v dresu Tineta iz Prate tudi v superligi

Furlanski klub je uradno potrdil nadaljevanje sodelovanja s števerjanskim odbojkarjem

Erik Piccini |
Prata |
21. jun. 2026 | 7:21
    Jernej Terpin v dresu Tineta iz Prate tudi v superligi
    Števerjanski odbojkar Jernej Terpin med lanskim gostovanje na Stadionu 1. maja (FOTODAMJ@N)
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Odbojkarski klub Tinet Prata je tudi uradno potrdil nadaljevanje sodelovanja z Jernejem Terpinom. Števerjanski odbojkar je bil med protagonisti napredovanja Prate v superligo, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bil zbran za najkoristnejšega igralca A2-lige. Terpin bo četrto sezono zapored nosil dres Prate, s katero je doslej odigral 100 tekem in dosegel 1447 točk.

Vodstvo kluba s Pordenonskega je pred tem kot prvega potrdila kapetana Nicoloja Katalana, ki bo skupaj s Terpinom tvoril jedro ekipo za igranje v superligi. Moštvo pa je zaupalo trenerju Simoneju Di Tommasu, ki bo na klopi zamenjal Maria Di Pietra. Tudi njegovi pomočniki Nicola Baldon, Cristian Failoni in Lorenzo Maggio so sklenili sodelovanje s Prato. Tudi v igralskem kadru bo v primerjavi z minulo sezono prišlo do precejšnjih sprememb.

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