Jernej Terpin v dresu Tineta iz Prate tudi v superligi

Odbojkarski klub Tinet Prata je tudi uradno potrdil nadaljevanje sodelovanja z Jernejem Terpinom. Števerjanski odbojkar je bil med protagonisti napredovanja Prate v superligo, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bil zbran za najkoristnejšega igralca A2-lige. Terpin bo četrto sezono zapored nosil dres Prate, s katero je doslej odigral 100 tekem in dosegel 1447 točk.

Vodstvo kluba s Pordenonskega je pred tem kot prvega potrdila kapetana Nicoloja Katalana, ki bo skupaj s Terpinom tvoril jedro ekipo za igranje v superligi. Moštvo pa je zaupalo trenerju Simoneju Di Tommasu, ki bo na klopi zamenjal Maria Di Pietra. Tudi njegovi pomočniki Nicola Baldon, Cristian Failoni in Lorenzo Maggio so sklenili sodelovanje s Prato. Tudi v igralskem kadru bo v primerjavi z minulo sezono prišlo do precejšnjih sprememb.