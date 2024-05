»V svoje aktivnosti želimo vključiti čim več slovensko govorečih ljudi«

Amatersko športno društvo Mladina bo čez dve leti slavilo 50-letnico delovanja. Uradno je bilo ustanovljeno leta 1976 v Križu, kjer je še danes med najbolj aktivnimi vaškimi organizacijami. Sprva so se pri Mladini ukvarjali z namiznim tenisom in baletom, šele nekaj let po ustanovitvi pa so se njeni člani začeli ukvarjati z alpskim smučanjem (od leta 1982) in skirollom ali tekaškim rolkanjem (od leta 1986). Pred nekaj leti je zaživela še pohodniška sekcija. O delovanju Mladine in splošnih klubskih problematikah smo se pogovorili s predsednikom Petrom Sedmakom, ki je na čelu društvenega odbora od leta 2021.

Kako potekajo priprave na Mladinino tradicionalno tekmo v skirollu, ki bo na sporedu 15. in 16. junija v Samatorci?

Priprave kot vsako leto zahtevajo veliko dela in truda. Tekmo pa prirejamo že dolgo let (letošnja bo že 31. izvedba tekmovanja s skupinskim startom za Grand Prix Alpe Jadran, op. a.), tako da že vemo, da nam predvsem birokratske obveznosti vzamejo največ časa. Priprave so v polnem teku in vse je pod nadzorom, tako da smo skoraj pripravljeni.

Pri klubu delujeta smučarska in rolkarska sekcija, katerima se je v zadnjih letih pridružila še pohodniška, ki je takoj požela veliko zanimanja. Koliko članov je v posameznih sekcijah?

Najprej bi rad dodal, da je zelo aktivna tudi naša rekreativna dejavnost, saj imamo v Križu več skupin, ki vsakodnevno vadijo. V letošnji sezoni smo tako organizirali vadbo osnovne motorike za otroke, aktivno žensko telovadbo, posturalno vadbo, tečaje joge, pilatesa, samoobrambe in plesa. Skratka društvo deluje s polnim zagonom. Skupno je trenutno v Mladino včlanjenih več kot 300 članov.

Je večina vaših članov Križanov ali so med njimi tudi ljudje iz okoliških vasi?

Pri tečajih rekreacije imamo kar nekaj vadečih, ki živijo v širši okolici Križa. Še vedno pa sestavljajo jedro Mladine Križani, teh je približno 70 odstotkov. Pri našem delovanju pa je najvažnejše to, da so v naše aktivnosti čim več vključeni slovensko govoreči ljudje. Zato iščemo slovenske vaditelje za tečaje in slovenske trenerje za tekmovalne ekipe.

Največje uspehe je Mladina dosegla v skirollu. Koliko otrok trenira danes na tekaških rolkah?

Pred leti je zanimanje za skiroll nekoliko upadlo, v zadnjih dveh letih pa se je trend obrnil in se nam je pridružilo kar lepo število otrok. Trenutno trenira pri klubu približno 40 mladih rolkarjev, ki so razdeljeni v pet vadbenih skupin.

Nekoliko številčnejša pa je smučarska sekcija. Pred leti ste se odločili, da boste v primerjavi z nekaterimi drugimi klubi vašim alpskim smučarjem ponudili nekoliko bolj »soft« program treningov in tekem. Ste s to izbiro zadovoljni?

Na začetku je bila to prava izbira in smo še danes s tem zadovoljni. Pristop pa smo v zadnjem obdobju nekoliko spremenili, saj se tudi pri Mladini nagibamo k temu, da bi se ponovno bolj intenzivno usmerili v tekmovalno smučanje, a seveda brez pretiravanja. Smo pa zelo zadovoljni z dejstvom, da je v zadnjih sezonah kar nekaj naših mladih smučarjev, sedem ali osem, če se ne motim, opravilo učiteljske tečaje in ima zdaj mednarodno licenco za učenje smučanja.

V velikem vzponu je vaša pohodniška sekcija, ki je dejansko zaživela v času koronavirusne pandemije. Od kod tako veliko zanimanje za pohodništvo?

Vse se je rodilo ob priliki našega pohoda na Nanos, ki ga že nekaj let prirejamo v spomin na Mateja Lachija Laha in Gabrielo Bezin. Pohod je požel vedno večje zanimanje in tako smo se odločili, da bomo svojo strast do pohodništva in preživljanja prostega časa v naravi razvili. Tako je dejansko nastala pohodniška sekcija Mladine, in to ravno v času koronavirusne pandemije. Vendarle je tudi tisto obdobje prineslo nekaj pozitivnega.

Odborniki športnih društev so zaskrbljeni nad novo športno reformo, ki prinaša dodatne birokratske obveznosti in vse večje odgovornosti. Ste pri Mladini pripravljeni na ta izziv?

Po eni strani nas skrbi, ker je treba urejati veliko več papirjev, po drugi strani pa, če imaš vse urejeno, ne pretirano. Seveda se zavedamo, da si po novem ne bomo smeli privoščiti napak ali malomarnosti. Obnovili smo statut in registrirali vse potrebne podatke, tako da je naš odbor stoodstotno pripravljen na ta izziv.

Po poklicu ste podjetnik. Kakšna je pravzaprav razlika med vodenjem podjetja in športnega društva?

Priznam, da v tem trenutku ni neke bistvene razlike. Zavedati se moramo, da je vsako amatersko športno društvo za italijansko zakonodajo dejansko podjetje. Predsednik nosi stoodstotno odgovornost, tudi kazensko. Tvegamo, da bo vse manj prostovoljnega dela. Ponavljam, društva so pravzaprav postala podjetja.