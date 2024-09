V Trst bodo jadrali iz Portoroža

V Kopru so predstavili 56. Barcolano, ki bo v nedeljo, 13. oktobra, v Trstu, pred njo pa bo deset dni dogodkov na morju in na kopnem. Že deveto leto zapored pa se vrača tudi jadralski dogodek Go To Barcolana from Slovenia - I Feel Slovenia. Regato prirejata jadralni klub Società Velica di Barcola e Grignano in Tržaški pomorski klub Sirena v sodelovanju z Jadralno zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji - ZSŠDI in Jadralnim klubom Pirat Portorož. Start regate Go To Barcolana from Slovenia bo v soboto, 12. oktobra, ob 10.00 iz Portoroža. Prihod je predviden v popoldanskih urah pred tržaškim Velikim trgom, sprejem za posadke in podelitev nagrad pa bosta isti dan ob 16.00 na Gospodarski zbornici na Borznem trgu.

»Ta čezmejna regata vsako leto dokazuje, kako pomembno je sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi klubi in jadralci. Gre za dogodek, ki izraža pravo bistvo Barcolane, katerega sestavni deli so prijateljstvo, športni duh in želja po skupnem jadranju v tem čudovitem zalivu,« je dejal Dean Bassi, športni direktor jadralnega kluba SVBG.

Tudi o 100-letnici Sirene

Igor Filipčič, predsednik TPK Sirena, je prav tako poudaril pomen regate: »Go To Barcolana from Slovenia je veliko več kot regata: je simbol sodelovanja in skupne strasti do jadranja. Ponosni smo, da lahko ponovimo ta dogodek, ki predstavlja most med našimi jadralskimi skupnostmi, in prepričani smo, da bo tudi letos zelo uspešen,« je dejal Filipčič, ki je obenem spomnil, da bo teden po Barcolani, v nedeljo, 20. oktobra, TPK Sirena praznoval 100. obletnico ustanovitve v Kulturnem domu v Trstu.

V Kopru je bil prisoten tudi Aljoša Ota, vodja Slovenske turistične organizacije v Milanu, ki je s svojo blagovno znamko I feel Slovenia pokrovitelj dogodka.