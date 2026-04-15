Na Trbižu bodo ustanovili slovensko športno društvo Julijce

Sobota, 18. aprila, bo za slovenski šport v Italiji zgodovinska, saj bodo na Trbižu uradno ustanovili novo slovensko športno društvo AŠD »Julijce«. Slavnostna ustanovitev bo ob 17. uri na sedežu Sveta slovenskih organizacij (SSO) na Trbižu (Ulica Sottomonte 96), na kateri bodo prebrali ustanovno listino Amaterskega športnega društva Julijce, sledil pa bo podpis ustanovnih članov.

»Za Slovence v Kanalski dolini je to nekaj velikega. Do ideje je prišlo pred dvema letoma na deželnem svetu SSO, ko so se predstavniki iz Kanalske doline pritoževali, da slovenščina izginja. Takrat sem rekel, če so pomislili, da bi lahko ustanovili slovensko športno društvo in tam se je začelo o tem razmišljati,« je pojasnil predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) Ivan Peterlin.

»Novo društvo nastaja na pobudo lokalne skupnosti oz. kanalčanov in je namenjeno predvsem mladim, ki se bodo lahko ukvarjali s športom v slovenskem jeziku. Njegovo poslanstvo je povezovanje športa in kulture v skupnem prostoru ter spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,« so v tiskovnem sporočilu za ustanovitev društva zapisali pri SSO.

Namizni tenis in športno plezanje

Pri novoustavljenem društvu se bodo v začetku bavili z namiznim tenisom in športnim plezanjem, je pa društvo odprtega tipa, tako da bodo lahko v bodoče dodali še kakšno športno panogo. Za društvo so izbrali ime »Julijce«, kot po domače pravijo Julijcem, ki jih obdajajo.