Vadba za gibljivost in raztezanje

Imate zakrčen vrat? Vas večkrat boli hrbet pri vstajanju s postelje? Ne morete si zavezati čevljev? Se soočate še z drugimi fizičnimi težavami?

Ti in drugi primeri se pojavljajo v vsakodnevnem življenju. Večkrat je razlog prav slaba gibljivost sklepov in mišic. Negibljiv sklep in mišica so tudi bolj podvrženi poškodbam. Zdrav sklep se premika v celi amplitudi in v vse ravni oziroma smeri, na primer zapestje lahko gre v fleksijo, ekstenzijo, zunanjo, notranjo rotacijo in kroženje. Vsak sklep ima tudi svoje posebnosti in omejitve, ki z raznimi testi kineziolog prepozna zdrav ali ne funkcionalen sklep. Tudi vsaka mišica ima svojo amplitudo raztega, da lahko mišica dobro deluje more biti tudi pravilno gibljiva. Dandanes zaradi slabih telesnih drž in drugih dejavnikov vidimo vedno več potrebe po vadbi za gibljivost. Poslužujemo se dveh načinov treninga, to sta statično raztezanje in dinamično raztezanje.

Dinamično raztezanje je primerno predvsem v ogrevalnem delu treninga, kjer skušamo razgibati sklepe in mišice na čim boljši način in se tako pripravimo za trening, taka oblika nam vzame 10 do 15 minut v ogrevalnem delu. Skušamo izveste 10 do 12 vaj, vsaka vaja naj traja 30 do 60 sekund. Primer dinamične vaje za gibljivost ledvenega dela hrbtenice dobite na spletu www.primorski.eu.