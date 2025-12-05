»Luki v Kopru in na Reki lahko postaneta potencialni partnerici Trsta«

Predsedniško kandidaturo sem sprejel, ker imam rad nove izzive in ker mi je pomembna osebna motivacija. To, da se bom moral kot predsednik pristaniške uprave ponovno lotiti učenja, mi bo regeneriralo um. To je eden od bolj osebnih odgovorov, ki jih je predstavnikom tržaških medijev včeraj podal novi predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, to je pristaniške uprave, ki bdi nad tržaškim in tržiškim pristaniščem.

Zdaj že nekdanji izvršni direktor podjetja Trieste Airport, 58-letni Marco Consalvo, je včeraj zjutraj prag Lloydovega stolpa prvič prestopil v novi preobleki. Zapuščine predhodnika Zena D’Agostina ne doživlja kot breme, ampak kot izziv. Ob robu srečanja z mediji si je vzel čas tudi za naš dnevnik.

Dobrodošli predsednik, na vas smo čakali kar dolgo časa. Katera bodo vaša ključna prednostna področja v prvem letu vašega mandata?

Najprej se bom osredotočil na financiranje projektov iz sklada za okrevanje in odpornost. Ne smemo si privoščiti, da bi izgubili financiranje. Moj cilj je ustvariti vse pogoje za rast obeh pristanišč. A pri tem bi poudaril, da se vsako strategijo gradi dolgoročno, razmišljati moramo v obdobju desetih let.

Obstaja tveganje, da bi izgubili evropski denar?

Mogoče je ogrožen denar za gradnjo nove postaje pri Škednju. A zadevo moram še dobro preučiti.

Med zaslišanjem v senatnem in poslanskem odboru ste poudarili, da bi bilo treba okrepiti trenutno konkurenčnost pristanišča v primerjavi z drugimi severnoevropskimi pristanišči. Kje so prednosti Trsta?

Verjamem, da je mednarodni profil Trsta ključ za razumevanje. Mi sledimo 40 evropskim logističnim vozliščem in osebno menim, da imeti zelo razvejano mrežo predstavlja zagotovo element moči. Logistiko pa je treba nujno povezati s proizvodnimi dejavnostmi.

Kakšna bo vaša strategija glede odnosov z luko Koper in luko Reka: ju vidite predvsem kot konkurentki ali kot potencialni partnerici znotraj skupnih koridorjev na poti proti srednji Evropi?

Absolutno menim, da lahko ti dve luki postaneta potencialni partnerici in da bi imeli vsi od tega samo koristi. Osebno sem prepričan, da bi morala sosednja pristanišča graditi na skupnih projektih. Bi pa tudi dodal, da se teh dveh luk ne bojim kot konkurentk. Menim, da nas konkurenca lahko samo okrepi.

V Sloveniji gradijo drugi tir Koper-Divača, kar bo luko Koper še okrepilo. Kje vidite tržaške adute v tem novem ravnotežju?

Nujno bo treba prestrukturirati železniške dostope s sistemom postaj. S postajama pri Sv. Andreju in v Škednju bomo konkurenčni. Ta dva projekta pa sta za zdaj odvisna od sprostitve finančnih sredstev, ki so na voljo, tu ni vprašanje, da jih ni, a je treba še razčistiti nekatere vidike in jih uskladiti z ministrstvom.