Van Aert osvojil etapo, Roglič s skupino najboljših

Belgijski kolesarski as Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec desete etape dirke po Španiji. Od Ponteareasa do Baione (159,6 km) je bil najboljši iz manjše ubežne skupine, v sprintu pa ugnal Francoza Quentina Pacherja. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je etapo končal v skupini najboljših na 32. mestu.

V razgibani etapi je trajalo zelo dolgo, preden je glavnina popustila v lovu na peterico ubežnikov. Med njimi se je znašel tudi Van Aert, ki pa je imel v zadnjih 60 km pred sabo še zelo zahteven del trase s tremi preostalimi vzponi.

Kljub temu pa je bil prav 29-letni Belgijec tisti, ki je napadel pred začetkom zadnjega vzpona in s sabo odpeljal Pacherja (Groupama-FDJ). V ozadju so preostali ubežniki skušali pokriti razliko, a je bila dvojica v ospredju premočna.

Po prečkanju zadnjega klanca sta skupaj do cilja pripeljala Van Aert in Pacher, pričakovano pa Francoz ni imel možnosti v zaključku proti zeleni majici najboljšega po točkah.

Drugi v etapi je bil Pacher, ki ni sprintal in je zaostal tri sekunde. Dvaintridesetletnik tako ostaja brez poklicne zmage. Z zaostankom dveh minut je kot tretji ciljno črto prečkal Španec Marc Soler (UAE Team Emirates).

V ozadju napadov v skupini s kandidati za skupno zmago ni bilo, je pa ekipa tretjeuvrščenega Ekvadorca Richarda Carapaza za kratko navila ritem in oklestila skupino najboljših na okoli 25 kolesarjev.

Vseeno do razlik ni prišlo, saj nihče ni želel tvegati do vrha in nato 20 km spusta do cilja. Do cilja je skupina z najboljšimi pripeljala 5:31 minute za Van Aertom.

Vodilni Avstralec Ben O’Connor (Decathlon AG2R) ima tako še naprej 3:53 minute naskoka pred Rogličem in 4:32 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost). Četrti je Španec Enric Mas (Movistar) s 4:35 minute zaostanka, potem ko je bil najbolj prepričljiv v nedeljski gorski etapi.