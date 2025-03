Van der Poel začel z zmago, Skerla izdala predrta guma

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck) je na svoji prvi cestni dirki v letošnji sezoni osvojil zmago. Aktualni svetovni prvak na makadamu (gravel) in ciklokrosu je bil najboljši na včerajšnji dirki Samyn Classic na jugovzhodu Belgije. Na 199,1 km dolgi trasi od Quaregnona do Doura je van der Poel v ciljnem sprintu ugnal francoska kolesarja Paula Magnierja (Soudal Quick-Step) in Emiliena Jeanniera (Team TotalEnergies).

Najboljši Italijan je bil na 8. mestu Alessandro Romele (XDS Astana Team), na 18. mesto pa se je uvrstil 23-letni furlanski kolesar Nicolò Buratti (Bahrain Victorious). Oba sta ciljno črto prečkala v času zmagovalca. Edini Slovenec na startu, 19-letni Žak Eržen (Bahrain Victorious) je z 20 sekundami zaostanka zasedel končno 50. mesto. Na dokaj zahtevni dirki evropske serije, ki je vsebovala kar nekaj tlakovanih odsekov, je tekmoval tudi openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorious), ki pa je zaradi predrte gume odstopil.