Vatovec namesto Bazzarinija na Jadranovi klopi

Novo leto se je v košarkarskih krogih začelo z odmevno novico. Nicholas Bazzarini ni več trener Jadranove članske ekipe v meddeželni B-ligi. Na njegovo mesto prihaja – ali bolje rečeno se ponovno vrača – izkušeni Walter Vatovec. Odločitev nam je vodstvo AŠZ Jadran uradno naznanilo pred kratkim, v kratkem tiskovnem sporočilu pa je še zapisalo, da bo Bazzarini še naprej ostal na čelu Jadranove mladinske ekipe U17.

Ponovila se je zgodba izpred desetih sezon, ko je Vatovec konec decembra 2014 na Jadranovi klopi zamenjal Andreo Muro. Trener od Sv. Ivana, ki sicer že več let živi v okolici Kopra, je ekipo v takratni B-ligi vodil do konca sezone 2014/15, kar je bila tudi njegova zadnja izkušnja na klopi Jadranove članske ekipe.

Vatovec (letnik 1957) je prvič treniral Jadranove košarkarje v sezoni 1989/90 v takratni B2-ligi, kljub izpadu pa je ostal za krmilom moštva tudi v naslednji sezoni 1990/91. Nato je bil trener Jadranove članske ekipe še v sezonah 1993/94 in 1994/95 (Jadran je takrat napredoval v B2-ligo), v sezonah 1997/98 in 1998/99 ter 2010/11 in 2011/12. To bo torej njegova že šesta izkušnja na Jadranovi klopi.

Jadran, ki zaseda predzadnje mesto v diviziji D severovzhodne konference meddeželne B-lige, bo v sredo ob 20. uri v športni dvorani na Čarboli gostil zadnjeuvrščeno Montebelluno.