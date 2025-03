Važne točke za obstanek Juventine, SloVolley KO v Ferrari

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

4 Torri 1947 Ferrara – SloVolley ZKB 3:0 (25:13, 25:23, 25:19)

SloVolley ZKB: Bensa 0, Cherin 4, Giusto 7, Komjanc 2, Micali 1, Sutter 3, Margarito (L1) Dessanti (L2), Castellani 0, Jerič 6, Pauli 11, Terpin 1. Trener: Ambrož Peterlin

SloVolleyju ZKB ni uspelo, da bi ponovil uspeh iz prvega dela prvenstva, ko je v Gorici ekipi iz Ferrare odščipnil tocko. Takrat pa je bilo na sporedu šele peto kolo, in se igralci iz Ferrare še niso »ujeli« med sabo. Ekipa iz Ferrare razpolaga z res dobrimi igralci, ki so v nadaljevanju prvenstva nanizali kar nekaj zmag in so imeli pred to tekmo 16 točk prednosti pred SloVolleyjem ZKB.

Odbojkarjem SloVolleyja pa tokrat ni šlo posebno od rok. Že v prvem setu si je lažje poškodoval gleženj Micali, ki v nadaljevanju ni mogel več igrati. To je nekoliko zmedlo gostujočo ekipo, ki je bila proti domačinom dobesedno brez moči. Ferrara jo je spravljala v težave že z zelo ostrim servisom, odlična je bila tudi v bloku, tako da je do zmage prišla brez večjega naprezanja. Povsem drugačen je bil drugi niz, ko je SloVolley ZKB kar nekajkrat bil v rahli prednosti, zadnjič pri izidu 22:20 po asu Paulija, ki je tokrat skozi vso tekmo dobro igral. SloVolleyju so bile nato usodne naivne napake v končnici, ko igralci niso uspeli zaključiti napada, in Ferrara je povedla z 2:0. V tretjem so bili domačini spet v ospredju, vodili skozi ves set in takoj zatrli vsak poskus SloVolleyja, da bi se jim približal in resneje ogrozil.

Prihodnji krog bo SloVolley ZKB igral v Gorici, tokrat v soboto.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Casarsa 1:0 (1:0)

Strelec: 18. Hoti

Juventina: Blasizza, Jazbar (Pillon), Bonilla, Grion, Russian, L. Piscopo, Liut, Samotti, Štrukelj, (Serra) Hoti, Furlani. Trener: Visintin.

Nogometaši Juventine so dosegli tri pomembne točke v boju za obstanek. Na domačem igrišču so z golom Edisona Hotija premagali predzadnjeuvrščeno Casarso in se tako še dodatno oddaljili od spodnjega dela lestvice.

PROMOCIJSKA LIGA

Lavarian Mortean LME – Sistiana Sesljan 5:1 (2:0)

Strelci: 12. Zucchiati (LME), 30. Ilić (LME), 52. D. Colja, 65., 77. in 80. Del Fabbro (LME)

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem (Interlandi), Benussi, E. Colja, Crosato, Fancioli, Loggia (Romeo), Buzzai (Tomasetig), Volaš, Villatora (Menighini), D. Colja (Leghissa). Trener: Alberto Pin.

1. AMATERSKA LIGA

Centro Sedia Natisone – Sovodnje 2:1 (1:1)

Strelec: 20. M. Juren

Sovodnje: Mingrone, Baldassi (Simčič), Visintin (Kožuh), Rijavec, Feri, Umek, Maugeri (A. Juren), Černe, Žižmond (Predan), M. Juren, Petejan. Trener: Trangoni.

Sovodnje bi lahko v gosteh proti prvouvrščeni ekipi Centro Sedia sodeč po ustvarjenih priložnosti celo zmagalo. Gostje so povedli z Martinom Jurnom. Domačini so uspeli izenačiti tik pred koncem prvega polčasa. Zmagoviti gol Centro Sedie je padel v 95. minuti.

Mariano – Breg 1:1 (1:1)

Strelec: 7. Freno, 20. Žvab (M)

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Renar, Frangini, Pllana (Čermelj), J. Sancin, Iadanza (Ciacchi), Udovicich, Pertosi (Maselli), Delvecchio, Freno. Trener: Bursich.

2. AMATERSKA LIGA

Mossa – Zarja 2:4 (2:1)

Strelci za Zarjo: 38. Leiter, 66. Danese, 70. Škabar, 82. Križmančič

Mladost – Turriaco 0:1 (0:0)

Mladost: Zanier, Komjanc, D. Dreassi (D. Trevisan), Mauri, F. Juren, Faidiga, S. Lakovič, Diawla, Vera, Casi, Mbengue. Trener: Braida.

Rdeč karton: Komjanc

Unione Friuli Isontina – Vesna 1:0 (0:0)

Vesna: Škerk, Legiša (Millo), Vidoni (Tegacci), Sosič, Košuta, Purič, Antonič, Pahor, K. Vidali, Kerpan, M. Colja. Trener: Mozetič.

3. AMATERSKA LIGA

UFM U21 – Primorje 1924 1:1 (1:0)

Strelec: 50. Saule

Primorje 1924: Paulich, Canziani, Durić, Bertagni, Kaurin, Miniussi, Paoletti (Valenti), Chiatto, Saule, Balbi, Bari (Texeira, Ciobanu). Trener: Issich.