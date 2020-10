Večina ekip bo še igrala

Amaterski šport še ne bo mrknil. Vsaj do 13. novembra ne, ko bo v veljavi v nedeljo podpisana uredba predsednika vlade Giuseppeja Conteja. Ugibanj pred uradno objavo je bilo veliko, nekateri so celo namigovali, da bodo vsa prvenstva amaterskih nogometnih, košarkarskih in odbojkarjih lig prekinili, včeraj pa je postalo jasno, da nasploh ne bo tako hudo. Nova odredba namreč določa, da se lahko nadaljujejo vsa prvenstva kontaktnih športov na državni in deželni ravni. Do večera so tudi športne zveze treh najbolj popularnih športov, nogometa, košarke in odbojke uradno potrdila, kaj bo začasno prekinjeno.

Pri nogometu bodo še naprej igrali v elitni in promocijski ligi ter v 1. in 2. amaterski ligi, prav tako ne bodo prekinjena mladinska deželna prvenstva od U19 do U14. Uredba pa prekinja prvenstvo 3. amaterske lige, ki se je začelo v nedeljo, prav tako ne bodo več igrali pokrajinskih mladinskih prvenstev (U23, U17 in U15) ter prvenstev vseh otroških kategorij.

Pri odbojki bodo v bistvu igrali čisto vsi: po predvidenem razporedu se bodo začele vse deželne lige, prav tako bodo igrali lahko tudi 1. in 2. divizije in še vse mladinska prvenstva U19, U17 in U15 do vključno U13. Pravilnik odbojkarske zveze namreč določa, da so vsa ligaška tekmovanja in tudi mladinska prvenstva državne oziroma deželne ravni, potemtakem bo večina odbojkarjev lahko nadaljevala s treningi in igrala tekme. Do 13. novembra pa so prekinjene tekme prvenstva U14 (ki po reformi ni dobilo uradnega pečata), U12 in najmlajših S3.

Košarkarska zveza do včeraj še ni izdala uradnega sporočila, so se pa predsedniki deželnih zvez sestali s predsednikom Giannijem Petruccijem in prišli do sklepa, ki pa bodo objavili šele danes. Če bo obveljala interpretacija, ki so jo upoštevale nogometna in odbojkarska zveza, bodo igrali vse lige do vključno D-lige, prav tako bodo lahko igrale vse mladinske ekipe (četudi do včeraj še niso objavili razporedov). V naši deželi so namreč vsa mladinska prvenstva deželnega tipa, brez tekem pa bodo ostali najmlajši (U13 in mlajši).