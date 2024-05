SloVolley ZKB v B-ligi!

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA - Skupina za napredovanje

SloVolley ZKB – Pordenone 3:1 (24:26,25:19, 25:19, 25:12)

SloVolley: Jereb 2, Terpin 10, Antoni 5, Jerič 7, Giusto 18, Komjanc 10, Margarito (L1), Castellani 0, Kosmina 6, Riccobon 1, Corsi 0, Buri 3, Skilitsis 2, Dessanti (L2). Trener: Peterlin.

SloVolley Zkb je napredoval v B-ligo. V Repnu je proti Pordenonu osvojil manjkajočo točko in se v 3. nizu veselil zasluženega napredovanja v državno B-ligo. Potem ko je v prvem nizu tekme zadnjega kroga skupine za napredovanje moške C-lige moral v končnici priznati premoč nasprotnikov (24:26), je v drugem povsem prevladal (25:19). Odločilen je bil nato 3. niz, ko je bilo stanje na igrišču izenačeno do 14:14. Takrat pa je SloVolley prevzel vajeti igre: z napadom in asom je prevzel nekaj točk prednosti do končnih 25:19. Sledilo je nekajminutno veselje, nato se je tekma nadaljevala.

V 4. nizu je SloVolley dokazal, kako je popolna ekipa. Na igrišče so stopili vsi igralci s klopi (nastop je zbral tudi pomočnik trenerja Corsi) in suvereno s 25:12 osvojili niz in tekmo.

Slovolley bo torej igral v državni ligi sedem let po zadnjem nastopu Sloge Tabor.

V državni B-ligi je od slovenskih klubov nazadnje igrala Sloga Tabor med sezonami 2011/12 in 2017/18. V zadnji odigrani sezoni so odbojkarji pod vodstvom Gregorja Jerončiča dosegli obstanek, a so se poleti ligi odpovedali. Višji državni ligi se je nato Sloga Tabor odrekla tudi po sezoni 2018/19, ko je zmagala C-ligo.

Fiume Veneto - Soča ZKB Lokanda Devetak 2:3 (26:28, 30:28, 27:25, 17:25, 13:15)

Soča ZKB Lokanda Devetak je nastope v letošnji moški C-ligi končala na visokem 2. mestu. V gosteh je sicer šele po petih nizih premagala Fiume Veneto.