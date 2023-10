Veliko golov in dva poraza

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Muggia – Breg 4:3 (2:1)

Strelci: 19. Lapaine (M) 21. Frangini(B), 23. Crevatin (M) 47. Pippan (M), 64. Pippan (M), 87. M. D’Alesio (B), 90. avtogol

Breg: Blasevich, F. Spinelli (Capraro), Renar, Frangini, Čermelj, Udovicich, Carbone (Giuffrè), Del Vecchio, Sabadin (Ceglie), M. D’Alesio, Vianello (Nigris). Trener: Biloslavo.

Do 70. minute je bil izid v Miljah 4:1 za gostitelje. V zadnjem delu srečanja so gostje pritisnili na plin in bi kmalu presenetili prvouvrščeno miljsko ekipo.

Mladost – Azzurra GO 2:5 (0:3)

Strelec za Mladost: 81. in 85. Robin Faidiga

Mladost: Pernarcich, Novak (Černic), Gerion, Mauri (Gerin), Pers, Lavrenčič, Trevisan (A. Marušič), R. Faidiga, Soban, Vera (Devetak), Tavčar. Trener: Arisicato.

Goriška Azzurra, ki je prva na lestvici, je v Doberdobu vodila s 5:0. Nato je Mladost v zadnjih minutah tekme zadela dva gola z Robinom Faidigo (oba po podaji s kota).