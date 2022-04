Velikonočne kolajne

V nedeljo se je z zadnjim plovom zaključila velikonočna Sailing Point Easter Regatta, v organizaciji domačega kluba Pirat. Letošnja izvedba se bo v zgodovino zapisala po rekordnem številu jadralk in jadralcev ter burji, ki je dva dni zobe kazala tudi najbolj izkušenim tekmovalcem. Skupno zmago je slavil jadralec tržaškega pomorskega kluba Sirena Giuseppe Montesano, ki je bil hkrati tudi prvi med mladinci. Njegov brat Giovanni pa je bil najboljši med kadeti. Na skupni lestvici je bil 38.. Sirenin jadralec Noah Barbiero je bil tokrat dvajseti. V zlati skupini se je Zala Sterni uvrstila na 45. mesto, Giulio Marassi pa je bil 70.. Jadralski vrvež s 530 jadralci iz 12 držav na 28. izvedbi regate je minule dni napolnil Jadralni klub Pirat Portorož in Piranski zaliv. Prve dva dni jih je v Piranskem zalivu pričakal maestral, ki je jadra polnil z močjo od pet do osem vozlov. V soboto, ko je zapihala burja s sunki do 25 vozlov, so organizatorji izvedli nekaj manj plovov, kot je bilo sprva predvideno. Kadetom in juniorjem so se ta dan pridružili tudi jadralci začetniki (t. i. rookiji), ki so svoje jadralske veščine pokazali na posebnem regatnem polju bližje obali. Burja je zaznamovalo tudi zadnji regatni dan, ko so se v izredno zahtevnih pogojih – sunki burje so dosegali tudi do 35 vozlov – na morje odpravili zgolj najizkušenejši jadralci in odjadrali še zadnji plov.

Jadralci Sirene, ki nastopajo v jadralnem razredu ilca, so konec tedna nastopili na dveh tekmovalnih prizoriščih. Luca Centazzo je nastopil na velikonočni regati Easter Meeting v kraju Malcesine v razredu ilca 4. Na Gardskem jezeru je nastopilo 160 posadk iz številnih evropskih držav. Centazzo je osvojil prvo mesto. Elisa Sedmak in Iztok Kalc pa sta nastopila na spomladanski regati Spring Cup v Izoli. V razredu ilca 4 se je Sedmakova uvrstila na 11. mesto (5. v ženski konkurenci), Kalc pa je stopil na zmagovalni oder, saj je bil na koncu tretji. V Izoli je nastopilo okrog štirideset posadk iz Slovenije, Italije, Avstrije in Nemčije.