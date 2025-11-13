Veslačica Maja Antoni bronasta na svetovnem prvenstvu U19

Nabrežinska veslačica Maja Antoni se je na svetovnem prvenstvu v veslanju beach sprint v turški Antalyi okitila z bronasto kolajno v ženskem dvojcu U19. S soveslačico Barbaro Cilli, s katero sta se spoznali šele na italijanskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je v finalu za tretje mesto ugnala britanski par Emmo Nicholson in Lucy Whiteley in si tako priveslala bronasto odličje.

Pot do svetovnega prvenstva pa ni bila tako enostavna. 17-letna Antoni (ki prvič tekmuje v starostni kategoriji U19) se je pred enim mesecem udeležila italijanskih kvalifikacij za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu v Barletti, kjer je ciljala na nastop v enojcu. Kot je pojasnila mlada veslačica tržaške Saturnie, je takrat v polfinalu izgubila vesla in tako zaostala ter se nato uvrstila na tretje mesto, kar pa ji ni prineslo želene uvrstitve na prvenstvo. Zato je skupaj s četrtouvrščeno Barbaro Cilli sestavila par in se udeležila še kvalifikacij za ženski dvojec, v katerih sta zmagali in si priborili nastop na svetovnem prvenstvu (ženski dvojci namreč ne tekmujejo na evropskem prvenstvu).

Kot je pojasnila Maja Antoni, so bile zelo naporne, saj so nekatere tekmovale samo popoldne v dvojcu, ona in njena soveslačica pa sta bili utrujeni že od jutranjih posamičnih kvalifikacij. Od kvalifikacij do prvenstva je imela na razpolago en mesec, v katerem je trenirala pretežno v svojem klubu, pred prvenstvom pa je za nekaj dni odpotovala v Barletto, da je lahko tam trenirala tudi s soveslačico.