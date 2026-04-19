Odbojka

SloVolley Studio Vegliach napredoval v C-ligo

Tekma še poteka, za matematično napredovanje je potreboval le točko

Urška Petaros |
Repen |
19. apr. 2026 | 18:39
    Veselje SloVolleyja po osvojenem drugem nizu (FOTODAMJ@N)
MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach - Muzzana 3:2

Odbojkarjem SloVolleyja Studio Vegliach je uspel podvig in so napredovali v C-ligo dva kroga pred koncem prvenstva. Potem ko so izgubili prvi niz, so drugega osvojili po preobratu, v tretjem pa ves čas vodili, kar je bilo dovolj, da so si že matematično zagotovili napredovanje v C-ligo. Že po tretjem nizu so tako vsi igralci stekli na igrišče in se skupaj poveselili.

V nadaljevanju so domači odbojkarji nekoliko popustili, nasprotniki pa so nato izenačili na 2:2. Tudi v petem nizu je kazalo na zmago gostov, v napeti končnici pa so Maniajevi varovanci vendarle prevladali in se poleg napredovanja razveselili tudi končne zmage s 3:2.

