SloVolley Studio Vegliach napredoval v C-ligo

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach - Muzzana 3:2

Odbojkarjem SloVolleyja Studio Vegliach je uspel podvig in so napredovali v C-ligo dva kroga pred koncem prvenstva. Potem ko so izgubili prvi niz, so drugega osvojili po preobratu, v tretjem pa ves čas vodili, kar je bilo dovolj, da so si že matematično zagotovili napredovanje v C-ligo. Že po tretjem nizu so tako vsi igralci stekli na igrišče in se skupaj poveselili.

V nadaljevanju so domači odbojkarji nekoliko popustili, nasprotniki pa so nato izenačili na 2:2. Tudi v petem nizu je kazalo na zmago gostov, v napeti končnici pa so Maniajevi varovanci vendarle prevladali in se poleg napredovanja razveselili tudi končne zmage s 3:2.