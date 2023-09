Vesnin »poker« na Proseku

NOGOMET

POKAL 1. AMATERSKE LIGE

Breg – Costalunga 0:0

Breg: Pavlidis, F. Spinelli (Giuffre), S. Spinelli, Frangini, J. Čermelj, Delvecchio, Ciacchi (Franza), C. Nigris (Carbone), M. D’Alesio, Vianello, Capraro. Trener: Biloslavo.

Breg je iztrgal točko Costalungi, a glede na prejšnje rezultate se je v drugi del pokala uvrstila Muggia 2020.

Sovodnje – Romana 1:4 (0:0)

Strelec: 55. Klančič

Sovodnje: Zanier, Boškin, Simčič (A. Juren), Rijavec, Feri, M. Tomsič, Predan (Umek), Petejan, Visintin (Marković), Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Tudi nogometaši Sovodenj se niso uvrstili v drugi del pokala 1. AL.

POKAL 2. AMATERSKE LIGE

Primorje 1924 – Vesna 1:4 (1:2)

Strelci: 5. Paoletti; 17. K. Vidali, 31. A. Kerpan, 55. K.Vidali, 89. M. Vidali

Primorje: Milloch, Fraia (Comerio), Schiavone, Guzzardi, D. Spagnoletto, Gaudenzi, Paoletti (Fornasaro), Giampiccolo, Ciobanu (Morleo), Destradi, Ndyaie. Trener: A. Spagnoletto.

Vesna: Škerk, M. Colja, Likar (Pertot), Devetak, Purič, Vidoni (Sosič), M. Vidali, Antonič (Legiša), K. Vidali (Franzot), A. Kerpan, Cuk. Trener: Mozetič.

V 2. pokalnem krogu je Vesna na Proseku visoko in zasluženo premagala Primorje, ki je prvo povedlo s Christianom Paolettijem. Gol je sprožil reakcijo igralcev trenerja Igorja Mozetiča, ki so v prvem polčasu spreobrnili izid z goloma Kristiana Vidalija in Alberta Kerpana. V drugem polčasu sta po en gol dala brata Kristiana in Marko Vidali. Vesna ima tako po dveh krogih šest točk. Parv toliko tudi Campanelle, proti kateri bodo »lastovke« igrale v sredo, 20. septembra.

Campanelle – Zarja 2:0 (2:0)

Zarja: Bagattin, Čufar (Fabris), Stocca Kralj (Russo), Danese, Lucchesi, Vescovo, Racman, Malalan (Macor), Merkuza (Maccioni), Raseni, Di Donato (Formiconi). Trener: Lakoseljac.

Rdeč karton: 89. Russo