Veter odpihnil današnjo preizkušnjo v Planici

Prireditelji zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so zaradi premočnega vetra odpovedali prvo posamično tekmo. Najprej je žirija tekmovanja odpovedala poskusno serijo, nato še večkrat prestavila tekmo, a je bila narava tokrat premočna. Tekmo bodo nadomestili v soboto pred ekipno preizkušnjo.

Žirija je intervalno tekmo prestavljala do 17. ure, nato pa sprva odločila, da je vse pripravljeno za preizkušnjo z eno serijo. Po ponovnem čakanju na boljše pogoje pa je žirija dokončno odpovedala petkov spored.

Prvo posamično tekmo bodo izpeljali pred ekipno preizkušnjo. Ta se bo začela ob 10. uri, posamična z eno serijo pa že ob 8.45.

Slovenci so sicer blesteli v četrtkovih kvalifikacijah, saj so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc končali na prvih treh mestih. Na tekmo sta se prebila tudi Lovro Kos in Rok Masle.

Zadnji konec tedna svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo končal v nedeljo ob 10. uri s tekmo najboljše trideseterice svetovnega pokala.

Pod Poncami se je danes sicer zbralo 11.500 gledalcev.

Za te je Smučarska zveza Slovenije (SZS) podala dodatne informacije. Namreč imetniki rednih vstopnic za stojišča si lahko tekmovanje v Planici ogledajo v nedeljo ali pa prejmejo povrnjeno kupnino na prodajnem mestu, kjer so kupili vstopnico. Imetniki vstopnic na tribuni prejmejo povrnjeno kupnino na prodajnem mestu, kjer so kupili vstopnico.

Vsi, ki so vstopnice kupili na prizorišču, pa SZS prosi, da se za informacije obrnete na info@kompas.si ali info@eventim.si.