Košček v mozaik 60. Zlate lisice je letos postavila tudi nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi. Na startni seznam se članici SK Gorica in SK Devin zaenkrat še ni uspelo prebiti, so ji pa letos v prvi sezoni, odkar tekmuje pod slovensko zastavo, ponudili vselej prestižno mesto predtekmovalke v slalomu, kar je z veseljem sprejela. Da se je izšlo še bolje, kot je sprva pričakovala, nam je potrdila včeraj, ko si je po napornem vikendu oddahnila doma: »Bilo je enkratno. Zabavala sem se. Pred startom sem pričakovala, da me bo zajela trema, a ni bilo tako. Smučala sem samozavestno, vmesni časi so bili dobri, zato sem zadovoljna.«

»Ob prihodu v Kranjsko Goro je hitro sledil ogled proge in ogrevanje, prav kmalu pa sem se že podala na start. S trenerjem Alešem Severjem sva tja prišla ob času, ne prezgodaj, kar je bilo nenezadnje morda tudi najbolje,« je povedala Caterina. Časa za klepet ali ogledovanje ostalih tekmovalk in dvigovanje pričakovanj je bilo zato zelo malo.