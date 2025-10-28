Vratar Interja Martinez udeležen v prometni nesreči s smrtnim izidom

Vratar italijanskega nogometnega prvoligaša Interja Josep Martinez je bil udeležen v prometni nesreči, v kateri je umrl 81-letni moški na invalidskem vozičku. V mestu Fenegro blizu Coma je s svojim avtomobilom trčil vanj, pri čemer je moški umrl na kraju nesreče. Dogodek preiskuje policija. Po prvih podatkih kaže, da je moškega obšla slabost in da je z vozičkom zapeljal na nasprotni vozni pas ravno v trenutku, ko je pripeljal Martinez. Slednjemu, ki je po nesreči bil v šoku, so oskrbeli reševalci.

Nogometni klub Inter v zvezi z nesrečo še ni podal izjave. Pri milanskem klubu so v znak spoštovanja odpovedali novinarsko konferenco trenerja Cristiana Chivuja pred sredino tekmo serie A proti Fiorentini.

Sedemindvajsetletni Španec je član Interja od leta 2024, to sezono pa je za milanski klub v prvenstvu branil na dveh tekmah. Je menjava za prvega vratarja Interja Švicarja Yanna Sommerja.