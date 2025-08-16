Vrste tržaškega prvoligaša bo okrepil nekdanji prvak lige NBA

Tržaški prvoligaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste je pred novo sezono poskrbel še za eno odmevno okrepitev, morda za letošnjo najodmevnejšo. Danes je vodstvo uradno potrdilo, da v Trst prihaja 32-letni Juan Toscano-Anderson, ki je med drugim leta 2022 z ekipo Golden State Warriors osvojil prvenstvo lige NBA. Igral pa je z več ekipami prvenstva NBA, med drugim z Los Angeles Lakers in Utah Jazz. Dolgo let je bil član mehiške državne reprezentance. Visok je 198 centimetrov in tehta 98 kilogramov, igra pa na krilni poziciji. Bil je med drugim tudi med finalisti na tekmi v zabijanju na koš v ligi NBA.