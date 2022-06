»Vsaka manjšina ima svojo zgodbo«

Europeada ni samo šport, ni samo nogomet, ampak je predvsem spoznavanje, primerjanje, dialog in še marsikaj drugega. S projektnim koordinatorjem FUEN-a Maticem Germovškom smo se v kulturnem domu K3 v Škocjanu v Podjuni pogovorili o delovanju evropske krovne organizacije narodnih in jezikovnih manjšin.

Kako ste si v FUEN-u zamislili Europeado? Europeada je največji, ne samo športni dogodek za Fuen (Federal Union of European Nationalities ali Federalistična unija evropskih narodnosti), ki združuje več kot sto organizacij v 36 evropskih državah. Sedež imamo v Flensburgu v Nemčiji. Tam je glavna pisarna od leta 1992. Fuen pa so ustanovili že leta 1949. Pisarne imamo tudi v Berlinu in Bruslju. Povrnimo se k Europeadi. Gre za zelo zahtevno organizacijo, saj je število udeležencev zelo veliko. Europeada pa je zelo odmeven dogodek in nam daje veliko vidljivost. S takimi dogodki dosežemo širšo javnost in tudi večinsko prebivalstvo spozna manjšinske problematike. Preko športa privabimo obenem medse še druge jezikovne skupnosti.

Najbrž je v par stavkih zelo težko oceniti stanje manjšin v različnih evropskih državah. Ampak vseeno... Res je, saj so situacije v različnih državah zelo različne. Tudi v eni sami državi imajo manjšinske skupnosti različno stopnjo zaščite. Recimo dober primer so manjšine, ki s svojimi ekipami nastopajo na letošnji Europeadi. Vsaka ima svojo zgodbo, svojo zgodovino in različno situacijo v državi, kjer živi in deluje. Nekatere manjšine se še vedno borijo za uradno priznanje, druge se borijo za jezikovne pravice, obstoj šolstva, vidno dvojezičnost in še bi lahko naštevali. Tudi na primer v Italiji imajo Južni Tirolci drugačno stopnjo zaščite od Slovencev. Odprtih vprašanj je zelo veliko. In na to bomo na Europeadi tudi opozorili, ker mora tudi celotna družba vedeti, kakšno je stanje manjšin v Evropi.