Vse jemlje na preprost način

Da za pripravljalno tekmo Italija : Slovenija v Trstu vlada tolikšno zanimanje, je seveda “kriv” Luka Dončić, čeprav je bil njegov nastop vprašljiv. Naposled je zadnji trenutek dobil soglasje lige NBA in bo vsaj na slovenski klopi.

Leta 1999 rojeni slovenski košarkar se je že prebil med elito svetovnega športa, o njemu je težko napisati kaj novega. O Luki Dončiću je bilo v zadnjih letih prelito ogromno črnila, ves čas se vrtijo številni posnetki njegovih čarovnij na igrišču. Že to, da Dončića v ZDA poznajo zgolj po imenu - za vse je le Luka - priča o veličini igralca, saj taka čast tam pripada le največjim.

V samem svetovnem vrhu

Dončić je potreboval le štiri sezone, da se je prebil v najboljšo peterko lige NBA, potem ko je bil v sezoni 2018/19 najboljši novinec leta. Trikrat je že nastopil na tekmi zvezd, kot najmlajši igralec v zgodovini lige je podrl marsikateri mejnik. Tako hitrega uspeha v ZDA, ki je predvsem za evropske košarkarje vse prej kot samoumeven, najbrž niso pričakovali niti največji košarkarski poznavalci, medtem ko so njegovi nekdanji soigralci pri Realu iz Madrida najbrž predvidevali, da bo Luka hitro postal šampion. Njegov soigralec Sergio Llull in trener Pablo Laso, ki je najstniku zaupal vodenje igre Reala, so že leta 2015 16-letnemu Luki namenjali le žlahtne besede. Madrid je bil najpomembnejša odskočna deska za mladega Dončića, ki je nase opozoril leta 2012 na turnirju v Rimu, ko je v dresu ljubljanske Olimpije v finalu prestižnega turnirja za košarkarje do 13 let v finalu svojim vrstnikom nasul 54 točk, pobral enajst skokov in podelil deset asistenc. To je bila odlična vizitka za prestop v Madrid, kamor se je preselil še kot 13-letni deček.

V primerjavi z ekipnimi uspehi so zanj individualni podvigi stranskega pomena. Po naravi je zmagovalec kot malokdo, saj reprezentančni soigralci znajo povedati, da noče izgubiti niti, ko igra poker. Svet so preplavili posnetki 18-letnega Dončića, ki joče na klopi, potem ko je s svojim Realom leta 2017 klavrno klonil v evroligaški končnici v Carigradu. Kako je reagiral? S trdim delom in z uspehom na septembrskem evropskem prvenstvu ob krstnem nastopu s slovensko reprezentanco, nato pa z zmago, maja 2018, v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju, ko si je med drugim prislužil naziv najkoristnejšega igralca sklepnega turnirja evrolige. To je bil tudi zadnji Lukov evropski ples, preden je odšel v ligo NBA.

V Dallasu, zatem pa v ligi NBA, smo bili takoj priča pravi “Lukamaniji,” saj je Dončić s svojim košarkarskim znanjem in značajem prepričal tudi največje skeptike, ki so mu očitali, da je prepočasen in da ne igra obrambe.