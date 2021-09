Vse najboljše AŠZ Sloga!

Pod šotorom pri Finžgarjevem domu na Opčinah so v ponedeljek zvečer pripovedovali Zgodbo o uspehu. Zgodbo o odbojkarjih in odbojkaricah, neutrudnih prostovoljcih, uspešnih športnicah in športnikih. Bila je to polstoletna zgodba o Amaterskem združenju Sloga.

Zgodba o uspehu ni samo zgodba o športnih zmagah, četudi je teh nič koliko. Predsednik kluba Marko Kralj je že v uvodnem nagovoru poudaril, da je uspeh povezan predvsem s polstoletno skrbjo za vzgojo mladih v duhu prijateljstva, spoštovanja in strpnosti. Skrbjo, da se bo mlad človek tudi preko športa prelevil v celovito osebnost, zrelega člana slovenske družbe.

In pogled na polno dvorano bivših in zdajšnjih igralcev in igralk je živ dokaz, da je društvo bilo zelo uspešno v svojem poslanstvu. Praznovanje so ustvarjali prav oni, saj so na odru zgodbo pripovedovali akterji prvih in zdajšnjih generacij, na platnu pa so svojo zgodbo govorile njihove fotografije.

Pripovedovanje je skladno dopolnjevala glasba. Za to so poskrbeli harmonikar Aleksander Ipavec in pevci vokalne skuine Anakrousis. Ob odru pa je ves čas nastajal mozaik, delo mladih Irine Goruppi, Petre Debelis in Mateja Bencine, ki je simbolno prikazal združitev štirih matičnih društev v združenje Sloga.

Slavnostno praznovanje pa ni moglo brez slavnostnega govornika. Nalogo je društvo zaupalo »faktotumu«, duši športnega združenja Sloga Ivanu Jožiju Peterlinu. Tisti, ki je najbolj zaslužen, da je klub tak, kakšnega poznajo tudi širom po Italiji, si je še pred svojim nastopom zasluženo prislužil najdaljši in najbolj občuten aplavz. Pod njegovim vodstvom so generacije trenirale, zmagovale in predvsem dozorevale. Njegov govor je bil odprti roman, v katerem je odlično strnil misli ob petdeseti obletnici društva.

Večer s številnimi političnimi in športnimi gosti je povezoval in zrežiral Evgen Ban. Zaključil se je s torto in kapljico penine.

