»Smo v B ali nismo v B?« piše na priložnostnih majčkah, ki so jih prejeli odbojkarji Soče ob napredovanju. »Smo v B, smo v B!« odgovarjajo pri društvu, kjer so dosegli zgodovinsko napredovanje v odbojkarsko B-ligo. Po sobotnem napredovanju se je evforija nekoliko umirila, zdaj bo treba razmišljati, kako naprej. Je pa to pravi čas, da se potegne črto pod nadvse uspešno sezono sovodenjske ekipe, zato smo se pogovorili s trenerjem Lucianom Battistijem.

Pred začetkom sezone ste bili zelo previdni, cilj je bil uvrstitev v skupino za napredovanje. Je bilo to res ali ste daleč od oči javnosti ciljali že od začetka nekoliko višje?

Res smo ciljali najprej le na skupino za napredovanje. Glede na izkušnje prejšnje sezone smo si zastavili ta cilj, ker smo vedeli, da sezona ne bo lahka, a smo vedeli tudi, da lahko dosežemo končnico play-offa. V ekipi smo imeli veliko mladih in smo si želeli, da tudi oni med letom naberejo nekaj izkušenj, zato je bil začetni cilj po mojem mnenju upravičen.

Počasi pa se je prikazovala drugačna slika, ker so se pridružili nekateri igralci, na katere na začetku nismo računali in smo postali kar konkurenčni. Ko smo enkrat dosegli prvi cilj, si je bilo potrebno postaviti novega, da bi še naprej ohranjali motivacijo, a je bilo še vedno odvisno od igralcev, če želijo stremeti k dodatnim ciljem ali se posvetiti osebnim stvarem in se zadovoljiti s tem, kar so dosegli. Izkazalo se je, da si želijo novega cilja.

Napredovanje je bilo nekoliko nepričakovano, nanj nismo računali. Zato je bilo mogoče še slajše, ker smo cilje presegli. Vse se je odvilo v zadnjem mesecu. Bilo je zelo izenačeno, čeprav lestvica tega ne kaže. Igrati v Prati proti mladim, ki stalno napredujejo, ni bilo lahko, zahtevno je bilo tudi premagati Triestino Volley v Trstu, ker smo tudi že izgubili. Na začetku je vse zastonj, če si zastaviš cilj, ki je težko uresničljiv.

Kdaj ste začutili, da bi lahko bilo letošnje prvenstvo vaše?

V drugem delu smo imeli občutek, da je možno doseči vrh skupine za napredovanje, tudi če smo ves čas imeli nekaj dvomov. Najbolj konkreten občutek, da zmoremo, smo ga dobili, ko smo premagali direktnega tekmeca Fiume Veneto in smo si priigrali pet točk razlike. Na koncu smo do zadnjega kroga to razliko tudi obdržali. Na tisti tekmi smo veliko tvegali, moram čestitati fantom, ker so odigrali zelo koncentrirano in borbeno in so tisto tekmo osvojili z gladkim 3:0. Tam smo dobili krila.