Vse tri točke za Juventino in Kras

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Pordenone 2:0 (0:0)
Strelca: 66. Hoti, 74. Grion 11-m
Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Grion, Samotti, Ranocchi, Zucchiatti, Bric, Breganti (Liut), Hoti (Lidan), Pagliaro. Trener: Visintin.
Kras Repen – Sanvitese 1:0 (1:0)
Strelec: 34. Barišič
Kras repen: Umari, De Lutti, Ferluga, Catera (Pagano), Rajčevič, Male, Perhavec (Ianezic), Krivičić, Šolaja (Pitacco), Perić (Gotter), Barišič. Trener: Rok Božič.
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Poggio 3:1 (2:0)
Strelci: 16. Abatangelo, 44. Spreafico, 54. Corrente, 90. Zimolo (P)
Zarja: Bremec, Škabar, Bertocchi, Berisha, Radisavljević (Ferluga), Serafini, Carbone, Spreafico (Tawgui), Abatangelo (Mule), Corrente (Stopar), Mule. Trener: Loris Cherin.
3. AMATERSKA LIGA
Mladost – Primorje 1924 0:5 (0:1)
Strelci: 30. Saule, 64. Pahor, 68. Celardi, 74. in 82. F. Kaurin
Mladost: Peric, Rossi, M. Dreassi, Trevisan, T. Lakovič, Gerin, Ciaravolo, Komjanc, Vera, Nanut, S. Lakovič. Trener: Mozetič.
Primorje 1924: Paulich, Rovina (F. Kaurin), Mbengue, Petrucco (Bertagni), Miniussi, Di Gregorio (P. Kaurin), Celardi, Babič, Saule (Chiatto), Alessio-Verni (Pahor), Durić. Trener: Issich.
Muggia U21 – Vesna 0:2 (0:2)
Strelca: 14. Marchesan, 45. avtogol
Vesna: Pavesi, G. Jurincich (Sosič), Čermelj, Frangini, Renar (Zuppa), Udovicich, Marchesan, Carro (Cuk), Košuta, Stefanato (Lizza), Franzot (Antonič). Trener: F. Jurincich.