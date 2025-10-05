VREME
Športna nedelja

Vse tri točke za Juventino in Kras

V 2. AL je bila uspešna Zarja. Primorje 1924 je v Doberdobu osvojil derbi 3. AL

Jan Grgič |
FJK |
5. okt. 2025 | 17:50
    Vse tri točke za Juventino in Kras
    Nogometaši Juventine na tekmi proti Pordenonu
NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Pordenone 2:0 (0:0)

Strelca: 66. Hoti, 74. Grion 11-m

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Grion, Samotti, Ranocchi, Zucchiatti, Bric, Breganti (Liut), Hoti (Lidan), Pagliaro. Trener: Visintin.

Kras Repen – Sanvitese 1:0 (1:0)

Strelec: 34. Barišič

Kras repen: Umari, De Lutti, Ferluga, Catera (Pagano), Rajčevič, Male, Perhavec (Ianezic), Krivičić, Šolaja (Pitacco), Perić (Gotter), Barišič. Trener: Rok Božič.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Poggio 3:1 (2:0)

Strelci: 16. Abatangelo, 44. Spreafico, 54. Corrente, 90. Zimolo (P)

Zarja: Bremec, Škabar, Bertocchi, Berisha, Radisavljević (Ferluga), Serafini, Carbone, Spreafico (Tawgui), Abatangelo (Mule), Corrente (Stopar), Mule. Trener: Loris Cherin.

3. AMATERSKA LIGA

Mladost – Primorje 1924 0:5 (0:1)

Strelci: 30. Saule, 64. Pahor, 68. Celardi, 74. in 82. F. Kaurin

Mladost: Peric, Rossi, M. Dreassi, Trevisan, T. Lakovič, Gerin, Ciaravolo, Komjanc, Vera, Nanut, S. Lakovič. Trener: Mozetič.

Primorje 1924: Paulich, Rovina (F. Kaurin), Mbengue, Petrucco (Bertagni), Miniussi, Di Gregorio (P. Kaurin), Celardi, Babič, Saule (Chiatto), Alessio-Verni (Pahor), Durić. Trener: Issich.

Muggia U21 – Vesna 0:2 (0:2)

Strelca: 14. Marchesan, 45. avtogol

Vesna: Pavesi, G. Jurincich (Sosič), Čermelj, Frangini, Renar (Zuppa), Udovicich, Marchesan, Carro (Cuk), Košuta, Stefanato (Lizza), Franzot (Antonič). Trener: F. Jurincich.

