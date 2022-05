Vsi najboljši na Opčinah

Prihodnji teden se bo na Opčinah zbrala svetovna kotalkarska smetana. Od 15. do 22. maja bo namreč na kotalkališču na Pikelcu potekala mednarodna trofeja Sedmak-Bressan, ki bo obenem prva izmed treh polfinalnih tekem svetovnega pokala v umetnostnem kotalkanju v sezoni 2022. Polfinala bosta na sporedu še v portugalskem Paredesu (31. maj - 4. junij) in v paragvajskem Asuncionu (13. - 19. junij), finale svetovnega pokala pa bo gostil nemški Göttingen. V finalu bo nastopilo deset najboljših v vsaki starostni skupini (štel bo najboljši rezultat), vsaka država pa bo imela na razpolago največ tri mesta.

»Letos se nam obeta kar precej novosti. Z organizacijskega vidika nismo zaskrbljeni, saj smo že navajeni na raven mednarodnih tekem. Nismo pa še preizkusili protokolov mednarodne zveze World Skate, ki so v veljavi na tekmah svetovnega pokala. Dejansko bo vse skupaj na veliko bolj profesionalni ravni kot v preteklih letih. Ne bo enostavno, a prepričan sem, da bomo kos tej preizkušnji in da se bomo kot organizatorji ponovno izkazali,« je dejal Poletov predsednik Samo Kokorovec. Z lokalno organizacijsko ekipo bo tesno sodelovala skupina »nadzornikov« zveze World Skate, ki bodo skrbeli za brezhiben potek tekme in upoštevanje protokolov. Na letošnji izvedbi trofeje Sedmak-Bressan bo nastopilo približno 400 kotalkarjev in kotalkaric iz 19 držav. Dokončnega števila pri Poletu še nimajo, saj potekajo vpisovanja mladinskih in članskih kategorij v celoti v režiji mednarodne zveze. Barve domačega kluba bodo na Pikelcu branili le tekmovalci otroških starostnih skupin, medtem ko bosta kadetinja Sani Gregori in kadet Kevin Zenič z italijansko reprezentanco nastopala na drugi etapi svetovnega pokala na Portugalskem.

»Med vsemi tremi polfinalnimi tekmami bo verjetno naša najbolj kakovostna. Italijanska reprezentanca bo denimo prisotna na Opčinah z vsemi najboljšimi, medtem ko bo na drugi etapi nastopala z B-ekipo. Tekmovalni program bo zelo pester, saj bo dejansko vsak dan na Pikelcu vsaj ena zelo zanimiva končna odločitev. Višek bo nedvomno konec tedna, ko bodo na svoj račun prišli tekmovalci v mladinski in članski konkurenci, tako posamično kot v parih,« je še povedal Kokorovec.