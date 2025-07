Z današnjim tretjim mestom Pogačar zapečatil končno zmago

Tadej Pogačar je premagal še zadnjo težjo oviro na poti do četrtega naslova zmagovalca kolesarske dirke po Franciji. Zadnje gorske etape z zaključnim vzponom na La Plagne kolesar ekipe UAE Emirates sicer ni dobil, kot si ji je želel, zasedel je tretje mesto, a proti najbližjemu zasledovalcu Dancu Jonasu Vingegaardu izgubil le dve sekundi.

Danec, ki zdaj zaostaja štiri minute in 24 sekund, je v 19. etapi zasedel drugo mesto, drugič na dirki pa je etapo dobil Nizozemec Thymen Arensman, ki je izkoristil taktične bitke tekmecev za skupni seštevek in na cilj prišel dve sekundi pred Vingegaardom in Pogačarjem.

Primož Roglič je v etapi šel na vse ali nič. Že zgodaj je pobegnil, nekaj časa sam vozil v ospredju, a izgubil preveč moči za zadnji vzpon. Pred zaključnim vzponom ga je glavnina ujela, nato pa Zasavec ni mogel slediti najboljšim. Kar precej je zaostal in izgubil peto mesto v skupnem seštevku.