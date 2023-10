Z Dončićevim trojnim dvojčkom tretja zaporedna zmaga Dallasa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je z Dallas Mavericks veselil še tretje zaporedne zmage v novi sezoni severnoameriške lige NBA. V domači areni so premagali Memphis Grizzlies s 125:110, pri čemer je Dončić prispeval 35 točk, 12 skokov in 12 podaj in tako dosegel svoj 58. trojni dvojček v karieri. Iz izgre je zadel 11 od 22 metov, od tega 6 na 12 za tri točke. Izgubil je šest žog, eno pridobil, prispeval pa je tudi eno blokado.

Dallas je na gostovanju igral brez Kyrieja Irvinga, ki ima poškodbo levega stopala, kar pa se ni poznalo. Njegova zamenjava v prvi postavi Derrick Jones je dosegel 22 točk, Tim Hardaway pa je dodal 21 točk. Pri gostih sta po 30 točk dosegla Desmond Bane in Jaren Jackson.

Memphis (0-4), ki bo tretjino sezone igral brez kaznovanega Jaja Moranta (potem ko se je spomladi na družbenih omrežjih dvakrat razkazoval s pištolo, je sicer eno od dveh moštev, ki je to sezono še brez zmage ob Houston Rockets (0-3).

Mavericks naslednji obračun čaka v noči s srede na četrtek, ko bodo v svoji dvorani gostili Chicago Bulls (2-2). Ti so ponoči premagali Indiana Pacers s 112:105.