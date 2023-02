Z zmago in remijem zelo blizu obstanku v A2-ligi

Namiznoteniške igralke Športnega krožka Kras so na tretji etapi državne A2-lige v Bocnu povsem zadovoljile, saj so si dva kroga pred koncem rednega dela prvenstva priborile zelo dobro izhodišče za obstanek v ligi. Po zmagi in remiju ter novih treh točkah so zdaj tretje, pred zadnjo etapo v Cagliariju pa imajo pomembno prednost. Nedeljski rezultat pa je še toliko bolj razveseljiv, če vemo, da je Kras na gostovanje odpotoval zdesetkan. Doma sta zaradi bolezni ostali Katja Milič in Irene Favaretto, ob Vanji in Martini Milič je tako tretje mesto zapolnila Sonja Doljak.

Pomemben ekipni rezultat je trojica zgoniškega kluba osvojila z zmago proti drugi sili prvenstva Castel Goffreda A, remizirala pa proti slabši ekipi Castel Goffredo B.

Vrstni red: Quattro Mori 16. Castel Goffredo A 10, Kras 9, Vallecamonica in CastelGoffredo B 6, Auer Ora 1.