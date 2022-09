Za dobre rezultate na igrišču in zunaj njega

Najbrž so v taboru nogometnega C-ligaša Triestine pričakovali boljši začetek sezone, a novi predsednik kluba Simone Giacomini na včerajšnji novinarski konferenci na stadionu Nereo Rocco v Trstu se ni pretirano obremenjeval z rezultati. V pogovoru z novinarji se je raje dotaknil številnih pomembnih točk vodenja nekega profesionalnega kluba. Za popolnoma prenovljeno društveno strukturo so bili vsekakor prvi meseci zelo zahtevni. Ob predsedniku Giacominiju je bil na konferenci prisoten tudi vodja marketinga in stika z javnostjo Gabriele Parpiglia, ki je napovedal tudi številne zunaj-športne novosti.

Vtis je, da ste želeli potegniti črto nad preteklostjo in spremeniti praktično vse. Je bilo to načrtovano ali ste se spotoma odločili za tako drastične posege?

Ko prevzamem nekaj, želim, da bi ta stvar postala resnično moja. Želeli smo urediti društvo. V celoti smo prenovili športno plat kluba, medtem ko so vsi stari uslužbenci ostali na svojem mestu. Zapolnili smo tudi obstoječe vrzeli, saj določenih figur v društvu prej ni bilo.

Napovedali ste, da boste stadion Rocco poskušali čim več izkoristiti. Se glede tega nekaj premika?

Izkoristili bomo stadion, Trst smo namreč izbrali tudi zaradi te strukture, a v teh mesecih je bila na prvem mestu ekipa in samo društvo. Zdaj se bomo lahko posvetili tudi drugemu, tudi nešportnim dogodkom. V kontaktu smo z nekaterimi pomembnimi glasbeniki, nekaj pogodb za bodoče nastope v živo pa smo celo že podpisali. Ne bomo vas razočarali. Navijače pa naj ne skrbi. Napovedali smo, da bomo stalno mislili tudi za njih. Dogodki, kot je bila predstavitev kluba, se bodo ponovili. Želimo biti odprti do navijačev, enostavno doslej nismo imeli veliko časa za te stvari. Tudi razne socialne medije bomo veliko bolj uporabljali, da bi prišlo do vse večjih stikov z navijači.

