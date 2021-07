»Za ekstremiste v naših vrstah ni prostora«

»Hysaj je črv. Pri Laziu smo fašisti«. Tako se glasi sramoten transparent, ki se je v noči na torek pojavil na Korzu Francia v Rimu. Nanj so se podpisali huligani nogometne ekipe iz Rima, ki očitno gojijo sovraštvo do nogometaša albanskega porekla Elseida Hysaja. Ta je v vlogi branitelja k belo-modrim pravkar prestopil iz Napolija. Med večerjo po tekmi je stopil na stolico in na ves glas začel peti znano antifašistično pesem Bella ciao, posnetek je kaj kmalu zaokrožil po družbenih omrežjih. Gesta, ki je veljala za simbolični krst branilca pri Laziu, je sprožila val kritik in sovražnega govora. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so branilcu celo zaželeli telesne poškodbe.

V sklopu dogajanja se je pojavil tudi omenjeni transparent, na katerem je bil upodobljen celo stilizirani simbol fašizma. Nogometašu so v bran stopili številni navijači Lazia, pa tudi samo društvo, ki je ostro obsodilo sovražni govor in poskuse diskreditacije branilca. »Vedno se bomo zavzemali za vrednote športa. Ne bomo dovolili, da nas ekstremisti ustrahujejo s takimi dejanji. Zanje ni prostora v naših vrstah,« so zapisali.