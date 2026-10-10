Za jadralce Sirene in SVBG državni naslov U25

Na državnem prvenstvu v razredu meteor, ki je štiri dni potekalo v okviru Barcolane, so prijetno presenetili Sirenin tekmovalec Noah Samuel Barbiero ter Matteo Mioni in Tommaso Salvi (oba SVBG). Mladi jadralci so v kategoriji U25 osvojili naslov državnih prvakov, v absolutni konkurenci 60 bark pa se uvrstili na odlično deveto mesto. Fantje so nastopili na barki Bee Wave kluba SVBG, ki so jo lani obnovili s pomočjo donacije fundacije Wendy Schmidt. Plovilo ima tudi vzgojno vlogo, saj z njim na morje vozijo šolarje ter jih ozaveščajo o pomenu varovanja morja. Zmaga je še toliko slajša, ker so Barbiero, Mioni in Salvi na krov te barke prvič stopili prav na tem državnem prvenstvu.