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Barcolana

Za jadralce Sirene in SVBG državni naslov U25

Noah Samuel Barbiero, Matteo Mioni in Tommaso Salvi so slavili v razredu meteor

Spletno uredništvo |
Trst |
10. okt. 2026 | 13:15
    Za jadralce Sirene in SVBG državni naslov U25
    Noah Samuel Barbiero, Matteo Mioni in Tommaso Salvi( Osebni arhiv )
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Na državnem prvenstvu v razredu meteor, ki je štiri dni potekalo v okviru Barcolane, so prijetno presenetili Sirenin tekmovalec Noah Samuel Barbiero ter Matteo Mioni in Tommaso Salvi (oba SVBG). Mladi jadralci so v kategoriji U25 osvojili naslov državnih prvakov, v absolutni konkurenci 60 bark pa se uvrstili na odlično deveto mesto. Fantje so nastopili na barki Bee Wave kluba SVBG, ki so jo lani obnovili s pomočjo donacije fundacije Wendy Schmidt. Plovilo ima tudi vzgojno vlogo, saj z njim na morje vozijo šolarje ter jih ozaveščajo o pomenu varovanja morja. Zmaga je še toliko slajša, ker so Barbiero, Mioni in Salvi na krov te barke prvič stopili prav na tem državnem prvenstvu.

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