»Za kakovostno delo z otroki in za večjo pomoč družinam«

»Majhen korak za veliko dejanje,« je projekt Šola – šport s par besedami v četrtek zvečer v konferenčni dvorani bančnega zavoda ZKB Trst-Gorica v Sovodnjah uvodoma opisal predsednik ŠD Sovodnje Ladi Tomsic. Ob njem sta sedela predsednik ŠD Soča Igor Tomsic ter profesorica in sodelavka ravnateljice Večstopenjske šole Ivan Trinko iz Gorice Anna Roversi. Nosilci projekta sta poleg obeh omenjenih društev še Večstopenjski šoli Trinko iz Gorice in Doberdob ter Dijaški dom Gorica. Ravnateljici Sonja Klanjšček ter Lučka Križmančič sta bili na četrtkovi novinarski konferenci, ki jo je vodila odbornica Sovodenj ter radijska voditeljica Katerina Citer, zaradi službenih obveznosti odsotni, podobno kot ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez.

»Stremeti po najboljšem«

Ladi Tomsic je poudaril, kako se obe sovodenjski športni društvi (Sovodnje in Soča) trudita, da bi mladim ponujala čim bolj kakovostno vsebino ter vadbo. »Poleg športnega dela ni nam vseeno niti za slovenski jezik. Zavedamo se, da nudimo otrokom iz mešanih in predvsem izključno italijanskih zakonov še dodatno oporo za utrjevanje in samo praktično uporabo slovenskega jezika,« je dejal Tomsic in dodal: »Porasla je želja po nekem strokovno načrtovanem razvojnem programu. Našim otrokom želimo nuditi čim več.«

»Ne smemo skrivati dejstva, da so se časi popolnoma spremenili. Če smo nekoč otroci doraščali na vasi, na kmetiji ali na ulici, danes ni več tako. Otrokom moramo nuditi najboljšo alternativo pametnim telefonom, h katerim se zatečejo, če so doma na kavču,« je dejal predsednik Soče Igor Tomsic.

Koordinator je Luka Cijan

Projekt je konkretno predstavil koordinator Luka Cijan, ki ga je z vsemi akterji tudi začrtal v zadnjih mesecih. »Projekt Šola – Šport je nastal s pomočjo izkušenj dela na šoli ter poučevanja v športnih klubih. Izhajali smo iz urnika družin, saj so dandanes starši v službi vse do večernih ur. Družinam želimo pomagati s kakovostnimi storitvami. V letošnji projekt sodijo osnovnošolski otroci ter v drugem polletju tudi otroci vrtcev obeh ravnateljstev. Gre za potencialno okrog 600 otrok, od Romjana pa vse do Bračana pri Krminu. Poskrbeli bomo za prevoze s kombiji (vozili bodo kar štirje) iz šole oziroma Dijaškega doma do športnega centra v Sovodnje (telovadnica in nogometno igrišče). Ob ponedeljkih in petkih bo za pošolsko dejavnost skrbela Soča. Ob torkih in četrtkih pa Sovodnje. Prevzem otrok bo ob 15.30. Slednji bodo nato osnovno motoriko vadili do 16.30. Šlo bo predvsem za program gibalnega opismenovanja. Kdor trenira pri Soči ali Sovodnjah bo lahko nato šel direktno na klubsko vadbo. Zaradi zasedenosti sovodenjske telovadnice smo trenutno izpustili sredo. V prihodnje bomo skušali dopolniti še to vrzel,« je obrazložil Cijan.