Za odbojkarje bo od sobote šlo za biti ali ne biti

Prvenstvo moške C-lige se bo po enotedenskem premoru nadaljevalo ta konec tedna. Ekipe po prvi fazi čaka drugi del tekmovanja, v katerem se bo najboljših pet ekip iz prvega dela borilo za napredovanje v B-ligo, preostalih pet pa za obstanek v najvišji deželni ligi.

Od slovenskih ekip si je pravico do igranja za napredovanje priboril samo SloVolley ZKB. Za združeno ekipo, ki si je kot cilj v začetku sezone postavilo ravno preskok v višjo ligo, je bil to minimalni cilj in tudi pričakovan. Preostali dve ekipi, Soča ZKB Lokanda Devetak in Sloga Tabor Studio Vegliach pa se bosta do konca maja borila za ohranitev statusa tretjeligaša.

Drugi del se bo začel v soboto, zaradi lihega števila ekip v skupini za napredovanje in za obstanek bo do konca maja izmenično ena ekipa prosta. Tako bo Soča prvi teden »počivala«, SloVolley odhaja na gostovanje k Morteglianu, Sloga Tabor pa bo igrala pri Triestini volley.

V skupini za napredovanje se bo ob SloVolleyu boril še po prvi fazi vodilni Cus, Mortegliano, Pordenone in Fiume Veneto. Predvsem prvi dve ekipi, tržaški Cus in Mortegliano, bosta tudi glavna tekmeca slovenskih odbojkarjev za B-ligo.

Nastope v skupini za obstanek bo ta teden začela samo Sloga Tabor Studio Vegliach, ki je redni del končala na zadnjem mestu. Slogaše torej čaka zelo težka naloga, po prvi oceni pa trener Danilo Berlot pravi, da bodo verjetno za obstanek tesen boj bili predvsem s Fincantierijem, ki je bil predzadnji. V skupini se bodo za obstanek borili še Triestina volley, Prata in Soča.

