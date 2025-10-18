Za Sočo SloVolley danes krst v B-ligi

Odštevanja je konec tudi za najvišje postavljeno slovensko odbojkarsko ekipo Sočo SloVolley ZKB Lokanda Devetak, ki bo v letošnji sezoni tekmovala v moški B-ligi. Za uvod v zahtevno sezono čaka varovance Luciana Battistija danes ob 19.30 eno najdaljših gostovanj, saj bodo igrali v Bardolinu v okolici Verone proti istoimenski ekipi. »Dobro vemo, da bo zahtevna tekma, saj igramo proti izkušeni in dobro organizirani ekipi. Med tednom smo trenirali dobro in bomo z gostovanja skušali odnesti čim več,« je včeraj pojasnil trener Luciano Battisti, ki je odbojkarje Soče lani popeljal do zgodovinskega napredovanja v B-ligo.

Dobro pripravljalno obdobje

Ne le zadnji teden, odbojkarji Soče SloVolleyja so skozi vse pripravljalno obdobje trenirali dobro. »Zadovoljen sem z delom, ki smo ga opravili. Seveda je treba še marsikaj izboljšati, a tega ni mogoče narediti v tako kratkem času, tudi ker imamo nekaj novih igralcev in je potrebno nekaj časa, da se ujameš na igrišču,« je razložil. Vzdušje v ekipi pa je tudi z novimi odbojkarji zelo dobro, vsi fantje so tudi dokazali resnost na treningih.

Soča SloVolley bo v prvi sezoni v B-ligi ciljala na obstanek. »Smo nova ekipa v B-ligi in ne more biti drugače. Vemo, da bo naporno, a se ne bojimo izziva,« je izpostavil trener Battisti. Naj spomnimo, da je v skupini C, v kateri igra slovensko moštvo, 13 ekip, po koncu rednega dela pa bodo zadnje tri izpadle v C-ligo. Le v primeru, da sta med 10. in 11. uvrščeno dve manj točk razlike, se bosta ti dve ekipi spopadli še v play-outu.