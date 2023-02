Za uvod v predolimpijsko sezono 2. mesto

Članici italijanske jadralne reprezentance in ekipe vojaške mornarice Jana Germani, ki je obenem registrirana tekmovalka TPK Sirena, in Giorgia Bertuzzi sta konec tedna nastopili na prvi mednarodni sezonski regati Lanzarote International Regatta na morju pred marino Rubicòn v Lanzaroteju, španskem otoku, najvzhodnejšem izmed Kanarskih otokov v Atlantskem oceanu pred južno maroško obalo. Tekmovali so v olimpijskih razredih 49er, FX in 470 Mixed. Germanijeva in Bertuzzijeva sta v težkih tekmovalnih razmerah zasedli zelo dobro drugo mesto. Pred njima sta se uvrstili le Britanki Black in Tidey. Peti sta bili Tržačanki Carlotta Omari in Sveva Carraro.

»Razmere na morju so bile precej ekstremne, saj je dva dni močno pihalo in valovi so bili dolgi ter visoki. Tretji dan pa smo morali celo prekiniti regato, saj je močno pihalo in je prinašalo velike količine peska iz bližnje Sahare. Zaradi peska je bila vidljivost zelo majhna. Temu pojavu tu pravijo calima,« nam je povedala Jana Germani, ki je tako ocenila nastop na prvi regati v letošnji sezoni: »Z Giorgio sva zadovoljni, saj sva jadrali dobro. Pozna se, da tu na Lanzaroteju trenirava zelo kakovostno. Konkurenca je bila vrhunska. Zaradi poškodbe sta bili odsotni samo Nizozemki, ki sta sicer osvojili svetovno in evropsko prvenstvo. Vse druge konkurentke v boju za olimpijske vozovnice so tekmovale.« Na regati so tekmovalke opravile pet plovov in zaključno regato za kolajne.

Prva pomembna regata v olimpijskem razredu 49er FX bo od 31. marca do 8. aprila na Palmi (Princesa Sofia Regatta 2023), ki bo hkrati prva etapa letošnjega svetovnega pokala. »Do takrat bova lovili pravo formo. Na Palmi bo prva resna preizkušnja. Od takrat pa bo šlo zares, saj je letošnja sezona predolimpijska in letos bodo razdelili prve vozovnice oziroma kvote za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Franciji,« je napovedala Jana. Olimpijsko kvoto si zagotovi država (na primer Italija), nato zveza določi, kdo bo nastopil na OI. Prve vozovnice (10) bodo razdelili avgusta na svetovnem prvenstvu v Den Haagu na Nizozemskem. Tri kvote bodo nato razdelili na evropskem prvenstvu v Vilamouri na Portugalskem, dodatno kvoto pa še na prvi regati svetovnega pokala po EP na Portugalskem.