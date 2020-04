Za vse odbojkarje uraden konec sezone in novost za mlade

RIM – Državna odbojkarska zveza je tudi uradno potrdila, da so vsa prvenstva zaključena: od A1-lige pa vse do najnižjih mladinskih kategorij v moški in ženski konkurenci. V sredo zvečer so v uradnem sporočilu na spletni strani tudi zapisali, da ne bodo podelili naslova prvaka, ne bo ne napredovanj niti izpadov.

Mladim, ki so letos predčasno zaključili svoje nastope v mladinskh prvenstvih, bodo v naslednjem letu razpisali »nove« mladinske kategorije: dekleta in fantje bodo tako igrala Under 13, 15, 17 in 19.