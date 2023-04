Začeli prodajo vstopnic za ženski eurobasket

Danes, natanko dva meseca pred začetkom ženskega košarkarskega evropskega prvenstva, ki bo med 15. in 25. junijem v Ljubljani in Tel Avivu, se je začela uradna prodaja vstopnic. Prve so bile na voljo ob 12.15, že od 15 evrov naprej bodo na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima in Petrola, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Šestnajst sodelujočih reprezentanc 39. izvedbe evropskega prvenstva za košarkarice je razdeljenih v štiri štiričlanske skupine. Dve skupini bosta potekali v Tel Avivu in dve v Ljubljani. Vse tekme v Sloveniji se bodo igrale v ljubljanskih Stožicah. V Ljubljani bo odigran tudi celoten finalni del, od vseh četrtfinalnih tekem naprej. Navijači bodo tako v Stožicah videli kar 25 tekem.

Dnevni program v dvorani Stožice bo obsegal štiri tekme. Prva tekma se bo vse dni skupinskega dela začela ob 12.15 uri, druga tekma bo na sporedu ob 15. uri, tretja ob 18. uri in zadnja ob 20.45 uri. Z eno vstopnico si navijači lahko ogledajo dve tekmi, bodisi popoldanski ali večerni. Zaenkrat bodo na voljo vstopnice za skupinski del prvenstva. Cene vstopnic se, odvisno od izbrane kategorije, gibljejo med 15 in 25 evrov.

Slovenke bodo igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo, vse tekme skupinskega dela pa bodo igrale ob 18. uri.