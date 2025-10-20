Začetek predprodaje vstopnic za tekmo smučark v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo med 3. in 4. januarjem 2026 znova postala središče belega športa. Na znameniti podkorenski strmini se bodo najboljše smučarke sveta pomerile v veleslalomu in slalomu. Smučarska zveza Slovenija je že začela predprodajo vstopnic za tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji, so sporočili.

Kot so zapisali pri nacionalni panožni zvezi, predprodajne cene vstopnic veljajo le do vključno 6. decembra. »Glede na praznični čas je vstopnica lahko tudi Miklavževo ali Božičkovo darilo za vaše poslovne partnerje, družinske člane, sorodnike, prijatelje,« so zapisali.

Že v soboto, 3. januarja, bo med veleslalomskima vožnjama poskrbljeno za glasbeno zabavo, dan pa se bo nadaljeval z večerno podelitvijo nagrad najboljšim, žrebom startnih številk za nedeljski slalom in glasbenim dogajanjem na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori.

Nedelja, 4. januarja bo prinesla slalom, navijači pa bodo uživali ob glasbi, ki jo bodo vrteli DJ-i, animacijah, otroškem kotičku in VIP doživetjih.

Slovenija bo v zimski tekmovalni sezoni 2025/26 gostila pet tekem svetovnega pokala, enotna vstopnica v vrednosti skoraj 40 evrov oziroma 39,90 evra pa bo na voljo za ogled štirih od teh.

Ob svetovnem pokalu smučark v Kranjski Gori so v tem paketu še tekmovanji smučarskih skakalk na Ljubnem 10. in 11. januarja in alpskih smučarjev v Kranjski Gori na veleslalomu in slalomu za Pokal Vitranc 7. in 8. marca ter finale pokala v smučarskih skokih, ki bo v Planici od 26. do 29. marca.

Vstopnica za ceno 39,90 evra bo omogočala enkratni vstop za eno osebo za dan po izbiri na območju stojišča. Ob tem bo na voljo tudi družinska vstopnica, ki bo za dva odrasla in dva otroka znašala 79,80 evra.